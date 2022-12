Bigg Boss 16 : Ankit Gupta est éliminé par ses colocataires pour avoir le moins contribué à l’émission de Salman Khan ; les fans disent, ‘pas juste’ [View Tweets]

Il semble que Bigg Boss 16 va enfin assister à une élimination cette semaine. Au cours de la tâche de nomination, Ankit Gupta, Sreejita De et Vikas Manaktala ont atterri dans la zone de danger après avoir été rejetés par les colocataires. Plus tard, Ankit a été sauvé par Priyanka Chahar Choudhary en sacrifiant Rs 25 lakh du prix en argent. Mais il semble qu’Ankit ait de nouveau fait face au processus d’élimination et cette fois, les colocataires lui ont montré la porte de sortie.

Selon The Khabri, l’animateur Salman Khan a donné à tous les colocataires la possibilité d’appuyer sur le buzzer et de nommer les candidats à l’élimination pour avoir le moins contribué à l’émission. Au cours du processus, Ankit a reçu le plus de votes du colocataire et a finalement été expulsé.

Exclusif et Confirmé#AnkitGupta a été éliminé par Homemates pour avoir le moins contribué à l’émission. Retweet si triste, Like Happy Le Khabri (@TheKhabriTweets) 22 décembre 2022

Les fans d’Ankit ont exprimé leur déception face au développement actuel. Ils ont critiqué les créateurs pour avoir prétendument planifié l’élimination d’Ankit en laissant les colocataires décider de l’expulsion au lieu des votes du public. Beaucoup de gens ont même dit que s’il n’y avait pas d’Ankit, ils ne regarderaient pas Bigg Boss 16.

N’est-ce pas ankit devrait être sûr bcos priyanka n’a pas choisi l’argent ??? BB jouant une grosse arnaque !#AnkitGupta #PryAnkit ???? (@Intuitive_Guy) 22 décembre 2022

Maintenant, il ne reviendra même pas..pas de pièce secrète..littéralement pleurer yr wtff pas fait yr??..#AnkitGupta #PryAnkit Priyankit (@karanrockxx_) 22 décembre 2022

@EndemolShineIND @Le chef @CouleursTV vous créez juste une image négative de votre émission en procédant à cette expulsion injuste, si vous devez être si partial, pourquoi l’avez-vous laissé entrer dans l’émission. C’est tellement foutu#AnkitGupta #PryAnkit ? (@chaoticmessxxx) 22 décembre 2022

Pendant ce temps, Salman a pris la classe de MC Stand et Shalin Bhanot le week-end Ka Vaar sur leur comportement à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Au cours de la tâche de nomination, Stan et Shalin ont eu une vive dispute où les deux ont fini par se menacer. Alors que Stan l’a averti de se faire tabasser par ses fans à l’extérieur, Shalin l’a informé qu’il avait un gang dans sa ville natale.

En revanche, Abdu Rozik, qui devait entrer dans l’émission ce week-end, mettra encore quelques jours pour sa rentrée puisqu’il a un tournage en attente pour un magazine. La semaine dernière, Bigg Boss avait demandé à Abdu de sortir de la maison en disant : « Abdu aap gharwalon se vidaa lekar ghar ke bahar ajayiye ».