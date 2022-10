Bigg Boss 16 : Ankit Gupta est assis à côté de Priyanka Chahar Choudhary alors qu’elle est dans la boîte ; lui dit, ‘je suis là pour toi’ [Watch video]

Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam ont été publiés par la chaîne de la maison Shiv Thakare après qu’ils n’aient pas fait leurs devoirs et dormi le matin, ce qui est contraire à la règle du Bigg Bigg Boss et donc Shiv a le pouvoir de punir les colocataires. tandis que Priyanka qui a été punie par Shiva et mise dans la boîte reçoit un immense soutien de son copain Ankita qui s’assoit à côté d’elle et la calme qu’il est avancé ici pour elle. Et ce geste de l’acteur gagne les cœurs et comment. alors que Rachana Gautam est dans une autre ligue, elle vit heureuse avec le mandat de punition de la prison.