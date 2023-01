Bigg Boss 16 : Ankit Gupta envoie un message spécial à Priyanka Chahar Choudhary via Farah Khan ; nous parions que cela fera fondre vos cœurs [Deets here]

Grand Patron 16 a été témoin de sa part de combats et de romance. Alors que les colocataires se sont battus sur les sujets les plus étranges, la maison a également vu de beaux et romantiques moments entre Shalin Bhanot-Tina Datta et Ankit Gupta-Priyanka Chahar Choudhary. Malheureusement, Ankit Gupta a été éliminé de l’émission et Priyanka Chahar Choudhary joue en solo dans la maison. Mais alors que la semaine de la famille a commencé, Ankit Gupta a envoyé un message spécial à Priyanka via Farah Khan.

Farah Khan apporte un message spécial pour Priyanka

La cinéaste Farah Khan est la première à entrer dans la maison pour rencontrer son frère Sajid Khan. Ils ont un moment d’émotion car ils sont tous les deux en larmes. Farah Khan se lie également avec d’autres concurrents comme Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Rozik et d’autres. Elle rencontre également Priyanka Chahar Choudhary et l’appelle Bigg Boss House Ki Deepika Padukone. De plus, elle dit qu’Ankit Gupta lui a envoyé un message spécial. Priyanka rougit alors que Farah Khan dit qu’Ankit Gupta lui manque beaucoup. Plus tôt, il a été signalé qu’Ankit Gupta pourrait entrer dans la maison pour rencontrer Priyanka, mais cela ne semble pas être la même chose.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 de Farah Khan ci-dessous:

Dans la promo, on voit aussi que Farah Khan parle des mères de Tina Datta et Shalin Bhanot. Elle dit à Tina que sa mère est devenue une star et qu’elle s’est battue avec la mère de Shalin.

La semaine de la famille verra la mère de Shiv Thakare, le frère d’Archana Gautam, le frère de Priyanka Chahar Choudhary, le père de Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres entreront dans la maison. Il reste à voir comment le jeu changera à partir de maintenant, car les membres de la famille partageront quelques idées sur le jeu.