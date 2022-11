Bigg Boss 16: Ankit Gupta donne un rappel sauvage à Nimrit Kaur Ahluwalia après qu’elle l’ait placé en dernier dans la tâche de classement

Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia qui est la nouvelle Rani alias capitaine de la maison a été invitée à classer les concurrents de la maison dans la tâche de classement où elle a gardé Shiv Thakare au numéro un et Ankit Gupta en dernier et cela ne s’est pas bien passé avec L’acteur Udaariyan et il a donné une réponse sauvage à l’actrice et lui a rappelé sur quelle base il lui avait donné ce numéro 11 car il n’a été nominé qu’une seule fois au cours de ces neuf semaines et c’est la gifle sur leur visage. Nimrit est catégorique et donne à chacun le classement selon elle et maintenant Bigg Boss montrera le classement aux colocataires selon le public et nous nous demandons si une fois de plus Nimrit sera confronté à l’embarras.

Promo de l’épisode de demain !! La tâche de classement dans la maison.#BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/iUeIHP6Jh7 (@qualiteatweetz) 29 novembre 2022

Le public vote Kyu nahi niya bb ??? comme vous l’avez fait dans la saison 13 :)) abdu, sajud en 3,5 est la plus grosse blague de cette saison ! Mahiba Farah (@FarahMahiba) 29 novembre 2022

Ankit Homme #AnkitGupta ??????#BB16 #BiggBoss16 #PryAnkit sera dans le Top 2 et ce sera un coup de poing dans la gueule de tout le monde ! ??? Gueule de bois et Sakhi (@Besttbuddies) 29 novembre 2022

Omg mec ankit est en feu? , pri est aussi bajaoing nimrit?#priyankit Zinia Iram (@Zinia74390593) 29 novembre 2022

Tu vois, je t’ai dit qu’Ankit Gupta allait cracher du feu. Shipra ? (@shiprabiswas92) 29 novembre 2022

Ye bb moi gagnant banne aai h nimrit? kya majak kr rahi h bhai top 5 toh sahi dhang se a choisi nhi kiya et anki ko 11 rang bewkufi ki hade paar h anki ghar ke sare kaam krta h tâche moi bhi accha effectuer krta h @CouleursTV @Le chef nimmo chachi pe hasi aati h bas @EndemolShineIND Kanchan Gupta (@Kanchan95495332) 29 novembre 2022

Alors que les internautes se moquent de Nimrit pour avoir un classement bizarre, ils adorent la réponse d’Archana Gautam où elle dit que le classement de un à cinq sera son peuple mandli et elle avait tout à fait raison. Le public adore le nouvel avatar du jeune homme en colère d’Ankit et dit qu’il est en feu. Le public affirme qu’Ankit sera dans le top 2 et nombreux sont ceux qui le soutiennent et le voient même comme le gagnant de la maison.