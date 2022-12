Bigg Boss 16 : Ankit Gupta dit que Tina Datta aurait dû être éliminée à sa place ; appelle Shalin Bhanot “un gars très incompris”

Ankit Gupta a récemment montré la porte de sortie de Salman Khan a accueilli l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16. Depuis que les lignes de vote ont été fermées cette semaine, les colocataires ont dû donner le nom d’un candidat pour avoir le moins contribué à l’émission. Alors qu’Ankit est finalement sorti de la maison Bigg Boss 16, il a déclaré que Tina Datta aurait dû être éliminée de la série à sa place.

Lors de son interaction avec Krushna Abhishek et Kashmera Shah sur Bigg Buzz, Ankit a déclaré que Tina n’avait aucune contribution à l’émission, ajoutant qu’elle ne faisait que cacher la ration de la maison. Il a dit que Tina n’est pas directe ou joue sur le pied avant, elle a pris un siège arrière.

Ankit a également parlé de Shalin Bhanot et a déclaré qu’il était un gars très incompris. Il a dit que Shalin était devenu une blague à l’intérieur de la maison à cause de son obsession pour le poulet. Cependant, il a ajouté que Shalin avait un problème médical. Bien qu’Ankit ait admis que Shalin exagère plusieurs fois, il a trouvé qu’il était un gars sensé et authentique.

Dans l’épisode de Shukravaar Ka Vaar, Priyanka Chahar Choudhary pleurait alors qu’elle tenait Ankit. Elle s’est effondrée et Ankit a fait de son mieux pour la calmer. Priyanka était assez contrariée par l’expulsion d’Ankit.

Sur le Shanivaar Ka Vaar, Salman Khan a condamné Priyanka pour son comportement partial et injuste à l’intérieur de la maison. Salman a qualifié Priyanka de “pari” (fée) et a déclaré qu’elle s’appellerait désormais “Pariyanka”. Il a également ajouté qu’elle a toujours choisi une voie vers sa convenance. Il a dit que pour elle, seules ces relations sont réelles avec qui elle a de bons termes et d’autres sont fausses pour elle.

Quand Priyanka a dit qu’elle n’avait jamais voulu abandonner sa meilleure amie pour le montant de la signature de Rs 25 lakh. À quoi, Salman l’a appelée « devi » (déesse) d’un ton sarcastique : « Après un long moment, j’ai trouvé une devi dans la maison. Quoi que vous fassiez, c’est correct, mais si quelqu’un d’autre le fait, c’est mal. Puis-je demander pourquoi ? “