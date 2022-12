Bigg Boss 16: Ankit Gupta crie avec colère à Priyanka Chahar Choudhury et lui demande de garder la bouche fermée

Bigg Boss 16 : Ankit Gupta qui est le nouveau capitaine de la maison a complètement changé son jeu et ses fans sont amoureux de cette nouvelle version de l’acteur. Et maintenant, dans la dernière promo, nous voyons Ankit Gupta crier sur Priyanka Chahar Choudhary dans la nouvelle demande après que tout le monde se soit renversé et que Priyanka se soit opposée au Mandali. Nimrit Kaur Ahluwalia s’en prend à Ankit en affirmant qu’il ne jouera jamais franc jeu à cause de Priyanka. Pendant la tâche, vous pouvez voir tout le monde sauter les uns sur les autres et Priyanka vient faire expliquer à Ankit que c’est la faute de Mandali avec sa voix aiguë.

Bigg Boss 16: Regardez la vidéo d’Ankit Gupta s’en prenant à Priyanka Chahar Choudhary dans cette nouvelle promo laissant tout le monde surpris

Ankit essaie de calmer tout le monde car il est le sanchalak de la tâche de comprendre ce qui n’allait pas mais Priyanka continue de crier et Ankit lui dit avec colère que seulement si elle peut garder la bouche fermée, il peut dire quelque chose et cette réponse d’Ankit a été aimé par les téléspectateurs de l’émission et qu’ils sont heureux de voir se mettre en colère pour la première fois. Ankit Gupta a changé son jeu à 360 degrés et les téléspectateurs l’adorent. Mais est-ce la fin de l’amitié entre Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ?