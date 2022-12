Bigg Boss 16 : Ankit Gupta bouleverse les internautes en choisissant Sajid Khan plutôt que Soundarya Sharma ? [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu une tâche aujourd’hui où les gens devaient colorier des tee-shirts. Ankit Gupta a remporté la tâche et est le nouveau capitaine de la maison. Maintenant, on lui a dit de déléguer des chambres. Il a donné la prestigieuse chambre de deux à Sajid Khan et Priyanka Chahar Choudhary. On comprend pourquoi il l’a donné à Priyanka Chahar Choudhary mais les fans sont agacés de voir que Sajid Khan est également en sécurité. En fait, de nombreux fans d’Ankit Gupta n’aiment pas voir l’acteur discuter avec le cinéaste à l’intérieur de la maison. Il semble que les deux se lient profondément au fil des films.

Priyanka Chahar Choudhary a déclaré à Ankit Gupta qu’il avait fait la mauvaise chose en sauvant Sajid Khan sur Soundarya Sharma. Elle a dit que Sajid Khan ne se souciait que de son peuple. En fait, pas mal de gens sont mécontents qu’Ankit Gupta ait choisi le cinéaste dont le passage sur Bigg Boss 16 de Salman Khan est déjà très controversé. Il semble que Sajid Khan ait manifesté son intérêt pour Ankit Gupta pour un projet. Découvrez les réactions ici….

#AnkitGupta est grosse déception en tant que Raja de la maison. Il aurait dû choisir #SoundaryaSharma pour chambre de 2, ce n’est que grâce à elle qu’il est devenu RAJA, Même #SajidKhan ça ne me dérangerait pas car il ne cuisine pas. Le Khabri (@TheKhabriTweets) 5 décembre 2022

Aesi Dost se Acha dushman hoga. Au moins #SajidKhan est plus fidèle qu’elle depuis le premier jour. Elle diffame ankit gupta de temps en temps et agit comme bichari.#AnkitGupta Owais… (@BolOwaisBol) 5 décembre 2022

#bigboss essaie de dire #NimritKaurAlhuwalia et #ShivThakre ce #SajidKhan le premier choix n’est-il pas que tu te dresses contre lui j’espère que dono smj jaye? Vaise bhi film à #AnkitGupta ko milne vali hai à abhi kuch fayda nhi acha bnke? Indrayani Gadhare (@IGadhare) 5 décembre 2022

Oui Cheri #Chaatukaar #AnkitGupta ki salut baat ho rahi hai .. jisko ab films moi kaam milne wala hai #Sajidkhan ke sath aaj ke épisode moi vous #priyanka ne khud bola hai.. dekhle jake.. sapin bolna..??? #ChatukaarAnkitGupta Rita Pande (@RitaPande5) 5 décembre 2022

De nombreux fans pensent que Priyanka Chahar Choudhary rabaisse délibérément Ankit Gupta dans la série. Nous avons vu comment elle continue de pleurer que son amitié avec Ankit Gupta a coûté son image. Ankit Gupta a gardé un profil très bas en comparaison.