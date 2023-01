Bigg Boss 16 : Ankit Gupta adorerait revenir dans l’émission de Salman Khan mais à CETTE condition [Exclusive]

La saison actuelle de Bigg Boss 16 a été très différente. Nous avons vu comment des concurrents comme Abdu Rozik sont sortis et ont fait un retour dans la série pour partir plus tard. Même Sreejita De a fait un retour en tant que joker. Les fans de Priyanka Chahar Choudhary et les expéditeurs #PriyAnkit veulent qu’Ankit Gupta revienne dans l’émission. De sa belle apparence à ses one-liners et son intelligence dans les tâches, il contribuait beaucoup. Ils ont constamment tweeté aux créateurs pour ramener Ankit Gupta dans la série. En attendant, les promos de Junooniyatt sont sorties à la télé. Il joue le rôle de Jahan, un auteur-compositeur de la série.

Une source proche de la star a déclaré à Bollywood Life : “Ankit Gupta adorerait faire un retour sur Bigg Boss 16. Il pense qu’il a encore une chance d’être dans les deux premiers s’il revient dans la série. Mais ensuite, les créateurs et La chaîne doit ajuster le programme de Junooniyatt, sa nouvelle émission. Ankit Gupta a vu l’abondance d’amour dans le monde extérieur. Il sent qu’il peut reprendre là où il est parti. Eh bien, c’est maintenant à la chaîne et aux créateurs de Bigg Boss 16 et de Junooniyatt de créer une fenêtre pour lui.

Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta font du spectacle certains de ses moments les plus intenses et les plus émouvants. L’amitié unilatérale entre l’amour et l’amitié de PriyAnkit a été appréciée des téléspectateurs. Maintenant, Priyanka Chahar Choudhary est seule dans la maison. Hier, les invités lui ont dit qu’elle était désormais devenue la gourou de l’amour de Tina Datta et Shalin Bhanot. Le jeu de l’actrice a un peu baissé. La lutte pour la première place se déroule entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary. L’actrice a été désignée comme la préférée de la chaîne. La deuxième place pourrait revenir à MC Stan ou Shiv Thakare.