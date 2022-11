Bigg Boss 16: Ankit Gupta a un moment de chute de micro alors qu’il RÔTI Archana Gautam; son one-liner sauvage laisse les fans impressionnés [VIEW TWEETS]

Udaariyaan étoile Ankit Gupta est l’un des candidats sur Grand Patron 16. Il est entré dans l’émission avec son amie Priyanka Chahar Choudhary. Depuis le début, il est le spectateur silencieux de la maison. Salman Khan l’a réprimandé pour la même chose à plusieurs reprises. Bien qu’il prenne le temps de s’ouvrir à l’intérieur de la maison, ses one-liners épiques laissent tout le monde impressionné. Dans l’épisode d’hier, il a rôti Archana Gautam et a eu un moment de mic-drop avec ses one-liners sauvages.

Hier, la tâche de nomination a eu lieu. Archana Gautam a nommé Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Au même moment, Ankit Gupta a rôti Archana et a dit «Aap Itna Zyada Bhi Mat Kar Dena Ki Bahar Jaake Lage Ki Meine Kya Kar Diya». Plus tard, lorsqu’il nomma Archana, il le lui rendit lorsqu’elle l’appela « Namuna ». Il a dit qu’elle devrait se regarder dans le miroir tous les jours et qu’elle trouverait un nouveau namuna tous les jours. Les fans sont totalement impressionnés par ces one-liners totalement sauvages de sa part.

Découvrez les tweets sur Ankit Gupta ci-dessous :

Bien qu’Ankit Gupta puisse sembler calme et calme, il sait certainement comment le rendre avec toute sa puissance. Qu’avez-vous à dire sur le sauvage Ankit ?