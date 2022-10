Bigg Boss 16 : Ankit Gupta a-t-il jeté de l’eau sur le lit de Shalin Bhanot après que ce dernier se soit battu avec Priyanka Chahar Choudhary ?

Les concurrents de Bigg Boss 16 avaient déclaré Ankit Gupta comme le candidat flop de l’émission Weekend Ka Vaar. Certains téléspectateurs le comparent à Simba Nagpal qui était également terriblement inactif lors de son passage lors de Bigg Boss 15. Maintenant, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Ankit Gupta aurait pu avoir une altercation avec Shalin Bhanot. On dit qu’il a jeté de l’eau sur le lit du beau gosse après que Shalin Bhanot ait dit des mots amers à Priyanka Chahar Choudhary. Eh bien, il semble que les fabricants n’aient pas montré cette couverture à la télévision. Cela a agacé une partie des fans d’Udaariyaan. Cela signifie qu’Ankit Gupta était en quelque sorte actif dans la série au lieu de la façon dont il est montré.

Cela semble hautement improbable car les fabricants de Bigg Boss profiteraient sûrement d’un moment aussi passionné. Il semble que Bigg Boss ait confié à Priyanka Chahar Choudhary une tâche secrète qui, si elle se termine, deviendra le capitaine de la maison. A partir de maintenant, Nimrit Kaur Ahluwalia est le capitaine de la maison. Salman Khan a déclaré au couple Udaariyaan de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta que leur chimie semblait faire défaut. Elle lui a dit la nuit qu’il devait en faire plus dans la série et exprimer ses pensées devant tout le monde. Elle a également laissé entendre à quel point sa nature calme affectait leur amitié.