Bigg Boss 16 : Aneri Desai, l’amie de Tina Datta, rompt le silence sur les fausses accusations de Sreejita De ; l’appelle “une manipulatrice”

La saison 16 de Bigg Boss est sous les feux de la rampe en raison de sa controverse constante et des combats des concurrents. L’émission de téléréalité de Salman Khan est devenue le sujet de conversation de la ville pour diverses raisons et les fabricants tentent leur niveau pour garder les audienecs accrochés aux écrans.

Les fans ardents de Bigg Boss qui ont gardé un œil sur la série savent comment Tina Datta a été au centre de toutes les conversations majeures à l’intérieur de la maison. Après les coups de poignard dans le dos de MC Stan et Shalin Bhanot, l’entrée joker Sreejita De est allée de l’avant et a assassiné le personnage de Tina. Sreejita a déclaré que Tina avait essayé de pénétrer par effraction dans les maisons des gens et qu’elle ne pouvait pas se faire une maison. Elle a même ajouté en disant que Tina ne peut jamais rester sans attirer l’attention des garçons et qu’elle abaisse les gens et en tire du plaisir. Sreejita a même dit que Tina s’était mal comportée avec son amie Aneri Desai.

L’ami de Tina, Aneri, a apporté son soutien et a déclaré que les accusations de Sreejita étaient fausses. Aneri s’est rendu sur Twitter et a déclaré: “Applaudissements lents pour #sreejita – Il s’avère être un manipulateur de faits avec une charge d’ordures. Comme une simple plainte de nourriture dans un hôtel a été transformée en film dramatique. Complétez le faux récit de mon combat avec #Tina. Rien de tel ne s’est produit !” Elle a en outre ajouté l’écriture, #Sreejita Vous ne comprendriez jamais l’amitié – Je sais que des gens comme vous ne peuvent que répandre le mensonge pour bien paraître ! Vous établissez de nouvelles normes de superficialité. C’est la raison pour laquelle #Tina a eu et continue de garder ses distances avec vous”.

Jetez un œil aux tweets de l’amie de Tina Datta, Aneri Desai –

#SreejitaDe n’a pas d’autre sujet à aborder, elle ne parle que de #TinaDatta parce qu’elle veut être vue car actuellement elle est royalement ignorée par #Tina, et à juste titre elle devrait l’être ! Elle a dépassé les limites d’être bon marché, #Sreejita a perdu son complot. @CouleursTV @Le chef aneri desai (@aneridesai23) 22 décembre 2022

Applaudissements lents pour #sreejita – Se révèle être un manipulateur de faits avec une charge d’ordures. À quel point une simple plainte de nourriture dans un hôtel a été transformée en film dramatique. Faux récit complet de mon combat avec #Tina. Rien de tel ne s’est produit ! @CouleursTV @Le chef (1/2) aneri desai (@aneridesai23) 23 décembre 2022

#Sreejita Vous ne comprendriez jamais l’amitié – je sais que des gens comme vous ne peuvent répandre le mensonge que pour bien paraître ! Vous établissez de nouvelles normes de superficialité. C’est la raison pourquoi #Tina avait et continue de se tenir à distance de vous @CouleursTV @Le chef (2/2)

aneri desai (@aneridesai23) 23 décembre 2022

Selon certaines informations, il y a des rumeurs selon lesquelles Sajid Khan et Abdu Rozik ne feront pas partie des 4 semaines prolongées. De plus, Ankit Gupta a été éliminé par ses colocataires pour avoir le moins de contribution dans la maison. Les fans ont qualifié la décision d’injuste.