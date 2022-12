Bigg Boss 16 : Alors qu’Ankit Gupta marque sa sortie, Abdu Rozik rentrera dans la maison le Weekend Ka Vaar ? Voici ce que nous savons

Grand Patron 16 a attiré l’attention de tous. Les fans ne parlent que de ce qui se passe à l’intérieur de la maison controversée. Le week-end Ka Vaars avec Salman Khan est spécial. La grande nouvelle aujourd’hui est celle de Ankit Guptade la maison Bigg Boss 16. On rapporte qu’il a été éliminé de l’émission. L’élimination présumée d’Ankit Gupta a rendu les fans furieux, et No Ankit No Bigg Boss est à la mode sur les réseaux sociaux. Enfin, c’était Abdu Rozik qui a quitté la maison, mais c’est pour des raisons professionnelles qu’il est parti. Mais quand rentrera-t-il ?

Ankit Gupta sort, Abdu Rozik entre ?

Il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles Abdu Rozik réintégrerait la maison Bigg Boss 16. Mais voici une mise à jour. Il ne fera pas d’entrée aujourd’hui. Comme le rapporte The Khabri, il a un tournage de magazine à réaliser et, par conséquent, sa rentrée a été retardée dans la série.

Exclusif #BiggBoss16#AbduRozik devait entrer aujourd’hui le #WeekendKaVaar mais l’entrée est retardée à cause d’un tournage de Magazine aujourd’hui J’espère qu’il entrera bientôt Le Khabri (@TheKhabriTweets) 22 décembre 2022

Eh bien, Ankit Gupta est hors de la série sur la base des votes des colocataires. Ce n’est pas le public mais les colocataires qui l’ont choisi pour sortir de la maison en déclarant qu’il n’avait pas beaucoup participé au jeu. Les internautes qualifient son élimination d’injuste. Lorsqu’il était dans la maison Bigg Boss 16, il était surtout connu pour ses one-liners qui étaient partout dans l’actualité du divertissement et sa connexion avec Priyanka Chahar Choudhary.

Découvrez comment les internautes ont réagi aux informations sur l’élimination d’Ankit Gupta

L’expulsion n’est pas un problème. Mais les candidats qui décident de l’expulsion sont injustes et injustes. Expulser sur la base de AUDIANCE RESPECTEZ VOTRE PUBLIC @CouleursTV@VootSelect@EndemolShineIND @banijaygroup@ANI PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS pic.twitter.com/ohkGXpHZxb ??????? (@kash_mogul) 23 décembre 2022

Notre garçon est feu ? Vous regretterez sûrement votre décision de bakwas Abhi bhi temps hai sudhar jao..@Le chef @CouleursTV @EndemolShineIND @Banijayasia PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS pic.twitter.com/SbcycQVlJc ?????? (@Nehaaa_1112) 23 décembre 2022

Éviction ou pas expulsion, NOUS CONTINUERONS LA TENDANCE à pleine puissance !! Aucune infraction aux règles Pas de violence physique Pas d’abus Pas non plus de dommages à la propriété de Bigg Boss Pourquoi @Le chef Pourquoi ?? PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS@CouleursTV @VootSelect @EndemolShineIND PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS pic.twitter.com/y8NBSA4Ow7 ??????? (@devil_nahyan) 23 décembre 2022

