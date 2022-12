Bigg Boss 16 : Ali Merchant est le meilleur ami de Tina Datta Zuzu ? L'acteur dit : "Ma famille et moi..."

Grand Patron 16 est parmi les meilleurs spectacles actuellement. Les fans sont accros car ils veulent connaître tous les détails sur les célébrités et comment ils se comportent à l’intérieur de la maison controversée. Mais la dernière saison est différente. Cette fois, non seulement les concurrents de l’émission, mais même leurs amis du monde extérieur captent l’attention. On parle de Tina Datta. Elle a parlé de ses amis comme Zuzu et d’autres à l’intérieur de la maison à plusieurs reprises. Salman Khan a également souligné la même chose et lui a demandé de ne pas faire de même. Mais bientôt, les internautes ont commencé à se demander et les rumeurs disaient que Zuzu n’est autre que Ali Marchand.

L’identité de Zuzu révélée ?

Jusqu’à présent, seuls quelques-uns savent qui est Zuzu et des spéculations ont été faites sur le fait qu’il est Ali Merchant. Certaines de leurs vieilles photos sont devenues virales et donc l’hypothèse. Mais pour Etimes, Ali Merchant a démenti les rumeurs. Il a déclaré que toutes ces hypothèses sont fausses. L’acteur de Lock Upp a révélé qu’il avait été tagué dans de nombreux messages et que sa famille ne pouvait tout simplement pas arrêter de rire à cause de la rumeur. Il a ajouté : “Tina et moi partageons un lien d’amitié très doux et respectueux. Nous avions l’habitude de sortir souvent, il y a longtemps, et finalement, nous nous sommes occupés de nos vies.”

Lorsque Salman Khan au cours du week-end Ka Vaar a souligné que Tina Datta parlait trop de Zuzu, il a également mentionné qu’elle utilisait son nom pour menacer d’autres concurrents. Tina a mentionné qu’il se sentait très seul dans la maison et c’est pourquoi elle a parlé de ses amis.

Le jeu de Tina Datta dans Bigg Boss 16

Le voyage de Tina Datta dans la maison Bigg Boss 16 a été plein de hauts et de bas. Elle a commencé comme une forte candidate, mais sa connexion avec Shalin Bhanot a affecté son jeu. Elle a été éliminée mais en deux jours, elle a été ramenée.