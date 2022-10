Bigg Boss 16 : Abhinav Shukla conseille au lot actuel de ne pas copier “l’ancien candidat à succès” ; les fans se demandent si c’est pour Shalin Bhanot ou Priyanka Chahar Choudhary

Bigg Boss 16 prend lentement de l’ampleur. Certains candidats comme Priyanka Chahar Choudhary, Abdu Rozik, Tina Datta, Shalin Bhanot, Archana Gautamm et d’autres font l’actualité pour diverses raisons. Contrairement à Bigg Boss 14 ou 15, ce lot semble se concentrer sur le fait de donner suffisamment de masala aux téléspectateurs. À chaque saison, les fans ont l’impression qu’un concurrent essaie de copier quelqu’un des années précédentes. Cela se produit après Bigg Boss 13 où des concurrents comme Sidharth Shukla, Asim Riaz et Shehnaaz Gill se sont démarqués par leurs personnalités uniques. Cette année, les gens ont comparé Shiv Thakare à Sidharth Shukla, et certains disent que Priyanka Chahar Choudhary ressemble beaucoup à Rubina Dilaik.

Au milieu de tout cela, Abhinav Shukla a publié un tweet que l’on peut qualifier de cryptique. Il a tweeté : “A tous mes amis des médias : “Je ne regarde pas Big Boss donc je ne peux pas vraiment en parler”. Juste un conseil pour les candidats, ne le regardez pas trop avant d’en faire partie, on reste réel et sans répétition. Ne jouez pas le rôle d’un ex-candidat à succès !”

A tous mes amis des médias : “Je ne regarde pas Big Boss donc je ne peux pas vraiment en parler”. Juste un conseil pour les candidats, ne le regardez pas trop avant d’en faire partie, on reste réel et sans répétition. Ne jouez pas le rôle d’un ancien candidat à succès ! ? Abhinav Shukla (@ashukla09) 16 octobre 2022

Maintenant, bien qu’il n’ait pas pris de nom, la poignée Khabri a tweeté qu’il pourrait être fait allusion à Priyanka Chahar Choudhary qui, selon ses détracteurs, ne perd aucune chance de se disputer.

Inutile de dire que les fans d’Abhinav Shukla et de Priyanka Chahar Choudhary ne sont pas impressionnés. Ils estiment qu’il n’était pas nécessaire de corréler les deux. Le Khabri, commentateur de longue date du jeu, estime que Priyanka Chahar Choudhary s’est un peu trop “préparée” pour le spectacle. Voici comment les fans ont réagi sur le tweet…

Laissez-le manger des pommes jaloux que nos perdants aient jamais vu avez-vous vu priyanka les 2 dernières années, elle n’est pas rubina dilak, comprenez-le bien. LE RÈGNE DE PRIYANKIT COMMENCE BBQueenPriyanka BeWise (@Bhavya42680806) 16 octobre 2022

koi copie nhi ki hai mais priyanka dikhti ruby ​​jaisi Katha BBB (SidHeart pour toujours) (@Cuteheart28h) 16 octobre 2022

Eh bien, nous supposons que nous devons demander à Priyanka Chahar Choudhary quand elle est sortie si elle est effectivement inspirée par Rubina Dilaik. Jusque-là, les fans se disputeront sur les réseaux sociaux avec des opinions différentes.