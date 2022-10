Bigg Boss 16 : Abdu Rozik, Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary – Qui a la personnalité individuelle la plus forte dans la maison ? Votez maintenant

Nous allons bientôt terminer une semaine de Bigg Boss 16. L’émission de Salman Khan compte 16 concurrents à l’intérieur de la maison. Dans la première semaine, peu d’entre eux ont réussi à se démarquer. Mais trois candidats qui semblent briller sont Abdu Rozik, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary. Ils ne semblent pas avoir besoin des autres pour se démarquer. Le chanteur du Tadjikistan Abdu Rozik est le rayon de soleil du show. Il est sans conteste l’un des plus mignons que la série ait jamais vus. Abdu Rozik n’a besoin de personne pour créer du contenu. Qu’il s’agisse d’amitié avec Shiv Thakare ou de la façon dont il conseille MC Stan, il se démarque.

Shiv Thakare se porte également bien. Les fans adorent la façon dont il joue en solo et a une opinion bien arrêtée sur les choses. Il ne croit pas non plus à la mentalité de troupeau. Il est le vainqueur de Bigg Boss Marathi 2 et semble également prêt à conquérir le cœur du public hindi. Troisièmement, Priyanka Chahar Choudhary d’Udaariyaan est apparue comme une candidate surprise. C’est une vraie dabangg. Que ce soit mignon ou féroce, elle a le bon mélange. De plus, contrairement à beaucoup, elle ne dépend de personne pour les images. Qu’il s’agisse d’appeler le privilège de Sajid Khan dans l’émission ou de dire à Nimrit Kaur Ahluwalia qu’elle se trompe à propos de Manya Singh, PCC touche les bons boutons.

Selon vous, qui est devenu le candidat vedette après une semaine? Répondez à notre sondage et faites-le nous savoir….