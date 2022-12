Bigg Boss 16 : Abdu Rozik, Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia dans le nouveau triangle amoureux de la maison ? Le lien ShiBdu en danger [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 remarquent à quel point l’amitié d’Abdu Rozik et Shiv Thakare souffre. La raison semble être Nimrit Kaur Ahluwalia. Dernièrement, on a vu qu’Abdu Rozik veut passer beaucoup de temps avec l’actrice. Cependant, Shiv Thakare essaie de détourner son esprit. Il n’a pas du tout aimé ça. De nombreux fans pensent que Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia ont un lien naissant. Mais c’est incertain car Shiv Thakare a Veena en dehors de qui il sortirait prétendument. En attendant, Nimrit Kaur Ahluwalia a confirmé qu’elle avait un petit ami à l’extérieur.

Mais ici, la réalité est que Shiv Thakare semble protéger Abdu Rozik. Il sait qu’il n’y a pas d’avenir pour NimDu et ne veut pas que le chanteur tadjik s’implique sérieusement. Sajid Khan avait commencé toute l’expédition d’Abdu Rozik et de Nimrit Kaur Ahluwalia. Dans le flux en direct, Abdu Rozik a déclaré à MC Stan qu’il n’aimait pas le changement de comportement de Shiv Thakare. D’autre part, Sajid Khan a déclaré que Shiv Thakare et Abdu Rozik avaient commencé à simuler des émotions à l’intérieur de la maison. Jetez un œil aux tweets…

Abdu sent que le shiv s’interpose entre lui et nimrit ? pic.twitter.com/U4GKRASgnl Ashi (@ashixsparkle) 5 décembre 2022

Shiv ne kya kiya bhai… Valarmathi Ravisundaram (@ValarmathiRavi4) 5 décembre 2022

Yeh dono Câlins et câlins et bura bana rahe hai #ShivThakare ko ? Shiv prend soin de lui iskiye mana kar raha hai, baaki uska kya jayeha abdu hi bless hoga baad main, tab nimrit fan kya bolenge #BB16 #Le chef #BiggBoss16 pic.twitter.com/iNVVsLnkFV Damon (ID de sauvegarde) (@_RCBTweets04) 5 décembre 2022

Abdu agar obsédé hai à Nimrit kya kissise baat bhi na kare fou pour ShivRit (@ Xyyyzz6) 5 décembre 2022

Ohhh Dieu yahi allégation reh gaye le bas shiv pe lagne, koi abdu ko samjhao ki nimrit salut shiv ke piche ja rahi hai pas shiv ???? Vrai sachiniste (@NEHA_ECE) 5 décembre 2022

Je savais que ça allait arriver… c’est pourquoi j’ai toujours détesté l’affection qu’abdu a pour nimrit… ça va lui faire très mal et affectera son autre relation… et tout le crédit à ce sujet revient à sajid et nimrit elle-même… C’est vraiment moi (@Dr_Suman958) 5 décembre 2022

Les fans de Bigg Boss 16 adorent le lien de ShibDu. C’est l’une des amitiés les plus attachantes de la saison. Shiv Thakare et Abdu Rozik sont inséparables.