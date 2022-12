Bigg Boss 16 : Abdu Rozik-Sajid Khan et d’autres célébrités qui ont trouvé une véritable amitié dans l’émission [Watch Video]

Big Boss 16 : Bigg Boss est connu pour ses drames, ses amours, ses rivalités et ses amitiés. Nous avons tous été témoins de beaucoup de bonnes équations dans l’émission qui sont restées après l’émission. La saison 16 de Bigg Boss nous divertit tous jour après jour. En cette saison, Sajid Khan et Abdu Rozik sont les parfaits exemples d’amitié. Sajid Khan et Abdu Rozik sont de très bons amis depuis le début de l’émission. Regardons la vidéo et découvrons les amitiés de Bigg Boss qui sont restées fortes même après le spectacle. Regarder la vidéo.