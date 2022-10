Bigg Boss 16 : Abdu Rozik révèle que Priyanka a empêché Ankit de faire du roti pour lui ; Tendances Shibdu après les nominations

Abdu Rozik est l’un des candidats nominés de Big Bos 16 cette semaine. Le dernier épisode de Bigg Boss 16 s’est terminé il y a quelques minutes. C’était un épisode intéressant car de nombreux candidats ont pu voir le vrai côté des autres candidats ou de ceux qu’ils considéraient comme des amis. Les nominations ont eu lieu dans la maison Bigg Boss 16 il y a quelques heures. Et Abdu Rozik était l’un des nombreux candidats nominés pour la semaine. Il a été nommé par Sumbul Toukir Khan et Gautam Vig pendant le processus de nomination. Après la nomination, il a révélé un détail sur Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta qui a choqué tout le monde.

Priyanka est sauvée tandis qu’Abdu est nominé dans Bigg Boss 16

Bigg Boss a demandé à deux candidats de décider entre eux après avoir écouté deux candidats présenter leurs arguments l’un contre l’autre sur les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être nominés cette semaine. Sumbul Touqeer Khan et Gautam Vig allaient se prononcer sur Abdu Rozik et Priyanka Chahar Choudhary tandis que Sajid Khan et Abdu allaient se prononcer sur Nimrit Kaur Ahluwalia et Ankit Gupta.

Priyanka a dit qu’Abdu est aimé de tout le monde, il sera donc sauvé tel quel, ils devraient donc la sauver. Après mûre réflexion, Gautam et Sumbul nomment Abdu, ce qui bouleverse ce dernier. Auparavant, Sajid Khan et Abdu Rozik avaient nommé Nimirit et sauvé Ankit. Abdu ne voulait pas sauver Nimrit mais Sajid a pris le nom de Nimrit.

Abdu Rozik révèle que Priyanka a empêché Ankit de lui faire des rotis

Abdu semblait très en colère contre Sajid Khan pour avoir sauvé Ankit Gupta à la place de Nimrit. D’un autre côté, il était également en colère contre Sumbul pour avoir sauvé Priyanka. Lors d’une conversation avec MC Stan, Shiv et Gori, Abdu a révélé que Priyanka avait empêché Ankit de lui faire des rotis. Cette révélation a été un énorme choc pour tous ceux qui se demandent si cela s’est vraiment produit. Pendant ce temps, le moment émouvant de Shiv et Abdu après les nominations a touché le cœur des fans. Le lien entre Shiv Thakare et Abdu Rozik est actuellement à la mode dans Entertainment News. Découvrez les réactions ici :

Abdu a déclaré Sumbul, Priyanka et Gautam comme son dushman. Cette semaine pour les éliminations dans Bigg Boss 16, les candidats nominés sont Gori Nagori, Abdu Rozik, Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia, Gautam Vig, Soundarya Sharma et Shiv Thakare.