Bigg Boss 16 : Abdu Rozik quitte l’émission de Salman Khan non pas à cause de problèmes de santé mais pour CETTE raison

Dans le Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16, les colocataires ont été sous le choc lorsque Bigg Boss a demandé à Abdu Rozik de quitter la maison. Après avoir entendu cela, Nimrit Ahluwalia, Shiv Thakare, Sajid Khan, MC Stan, Sumbul Touqeer ont été vus en larmes. Abdu est également devenu émotif avant de quitter la maison.

On disait que le concurrent le plus mignon de Bigg Boss 16 est sorti pendant deux jours pour des raisons médicales et sera bientôt de retour. Cependant, il a maintenant été révélé que le ressortissant tadjik de 19 ans a eu l’occasion de travailler sur un projet à l’extérieur et a été temporairement retiré de la maison de Bigg Boss.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Abdu fera bientôt une rentrée dans la série, cependant, à une condition. Selon les rapports, Abdu aura une chance de réintégrer la maison comme Archana Gautam et Tina Datta et ce sera au reste des colocataires s’ils veulent ramener Abdu dans l’émission en tant que candidat ou invité. Une confirmation officielle est attendue sur le développement.

Pendant ce temps, Salman Khan a été vu en train d’éduquer Sajid Khan pour avoir fait une farce sournoise à Abdu et confondre ses sentiments pour Nimrit. L’animateur a déclaré que, comme beaucoup d’autres, il n’aimait pas non plus la blague et a demandé à Abdu de ne pas tolérer de telles blagues la prochaine fois. Salman a également interrogé Abdu sur ses sentiments pour Nimrit. Abdu a dit qu’il aimait Nimrit il y a 2-3 semaines, mais maintenant il est à l’aise d’être ami avec elle.

Au cours de l’épisode, Sajid a été expulsé de la maison mais plus tard, il a été ramené dans l’émission après 24 heures. Salman a ensuite annoncé qu’il n’y aurait pas d’expulsion cette semaine et le casting de Cirkus, y compris Ranveer Singh, Rohit Shetty, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et Varun Sharma, a été vu en train de jouer à des jeux amusants et de s’amuser avec les colocataires.