Bigg Boss 16 : Abdu Rozik qualifie Shalin Bhanot de faux ; sent qu’Ankit Gupta manque de présence d’esprit [Watch Halloween Promo]

Grand Patron 16 va être très intéressant ce soir. Salman Khan grillera encore plus les concurrents ce soir avec quelques jeux. Et devine quoi Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi honorera Bigg Boss 16 pour promouvoir Téléphone Bhoot. Cependant, nous sommes ici avec une promo dans laquelle Abdu Rozik est vu distribuer des étiquettes de nom. Salman demande à Abdu de donner des étiquettes de collier basées sur certaines qualités aux candidats. Salman dit à Abdu de mettre le collier sur ce concurrent, jinme dimaag ki kami hai.’ Abdu donne la guirlande à Ankit Gupta. Abdu donne une guirlande “comportement pas bon” à Sumbul Toukir Khan tandis qu’il donne une guirlande ‘pas bon coeur’ à Shalin Bhanot et l’appelle faux.