Bigg Boss 16 : Abdu Rozik, Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare ont offert Khatron Ke Khiladi 13 par Rohit Shetty ?

La saison 16 de Bigg Boss attire beaucoup l’attention ces jours-ci et les créateurs font de leur mieux pour garder le public accroché aux écrans. La télé-réalité de Salman Khan bat son plein et comment ! Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, l’hôte Salman Khan s’amusera beaucoup avec Vicky Kaushal, Kiara Advani, Ranveer Singh et Rohit Shetty, Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde qui le rejoindront le week-end Ka Vaar en tant que invités spéciaux. Le prochain épisode de Bigg Boss 16 sera étoilé.

Dans le dernier épisode, le public a vu comment Vicky Kaushal et Kiara Advani sont venues promouvoir leur nouveau film Govinda Naam Mera sur Bigg Boss 16. Les deux sont devenus Radio Jockeys et ont effectué des tâches avec les colocataires. Dans le prochain épisode, Ranveer Singh et Rohit Shetty viendront promouvoir leur prochain film Cirkus et confieront la tâche spéciale à tous les colocataires. Les deux joueront la tâche « pheeka sadasya ». Au cours de la tâche, Rohit offrira sa populaire émission de télé-réalité aventureuse basée sur des cascades Khatron Ke Khiladi 13 à trois concurrents de Bigg Boss 16. Oui, vous avez bien lu !

Regardez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 –

Rohit offrira Khatron Ke Khiladi 13 à Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary et Abdu Rozik. Eh bien, le temps nous dira si Rohit était vrai ou était drôle. Récemment, les créateurs de Bigg Boss 16 ont intégré Sreejita De et Vikkas Manaktala en tant qu’entrées génériques. Sumbul Touqueer Khan est devenu le nouveau capitaine de la maison. Récemment, une vidéo a été publiée par les créateurs de Bigg Boss 16, dans laquelle Abdu a été invité à quitter la maison. Les colocataires sont devenus émotifs après l’annonce de Bigg Boss. Si l’on en croit les informations, Abdu a reçu l’ordre de quitter la maison pendant deux jours pour des raisons médicales et il rentrera dans la maison.