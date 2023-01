Bigg Boss 16 : Abdu Rozik ne fera pas partie de la grande finale de l’émission de Salman Khan ; MC Stan, Shiv Thakare et d’autres en bénéficieront-ils ?

Grand Patron 16 la grande finale approche. Le spectacle a obtenu une prolongation de quatre semaines et maintenant la finale aura lieu au mois de février. Il y a beaucoup de débats sur qui sera le gagnant de l’émission, car même après 3 mois, de nombreux candidats sont toujours à l’intérieur de la maison. Seules quelques éliminations ont eu lieu. Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, Abdu Rozik, Abdu Rozik, Tina Datta, Shalin Bhanot, Sajid Khan et beaucoup d’autres sont encore à l’intérieur de la maison. Alors, qui remportera l’émission ? Eh bien, il est rapporté qu’Abdu Rozik ne fera certainement pas partie de la grande finale.

Entertainment News : Abdu Rozik va-t-il bientôt quitter la série ?

Le Khabri a rapporté que le chanteur tazik quittera le spectacle le 12 janvier et ne reviendra plus. C’est en raison de ses engagements professionnels antérieurs qu’il devra quitter la maison. Un autre tweet de The Khabri indique que le créateur et comédien de Famous Indian Content, Just Sul, entrera dans la maison pour en faire sortir Abdu Rozik.

Exclusif #AbduRozik quitter #BiggBoss16 maison le 12 janvier en raison d’engagements antérieurs, quelqu’un de spécial viendra le sortir et ce sera la fin du voyage pour lui Le Khabri (@TheKhabriTweets) 8 janvier 2023

Cela profitera-t-il à Shiv Thakare et à d’autres ?

Eh bien, avec Abdu Rozik quittant la série bien avant la grande finale de Bigg Boss 16, les chances que d’autres concurrents remportent le trophée augmentent définitivement. Selon le rapport d’Ormax, les cinq candidats les plus populaires de la semaine étaient MC Stan, Abdu Rozik, Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare et Tina Datta. Un sur ces cinq serait out, cela s’avérera-t-il bénéfique pour les autres ? Abdu Rozik a de nombreux fans et sa gentillesse a conquis tout le monde. Dans le passé aussi, il devait quitter la maison pour un engagement de travail mais il est rentré dans quelques jours.