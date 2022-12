Bigg Boss 16 : Abdu Rozik ignore royalement les médias, reste muet à la rentrée alors qu’il est repéré dans la ville [Watch Video]

Abdu Rozik, la mignonne de Bigg Boss 16 ans, a été vue à Bandra hier soir. On dirait qu’il a été repéré à l’extérieur de Hakkasan. Le chanteur tadjik était accompagné de son équipe. Il portait un t-shirt Fendance avec une veste et un manteau noirs. Il était censé entrer dans la maison ce week-end, mais cela a été retardé en raison d’une séance photo dans un magazine. On a dit à Abdu Rozik de ne pas commenter l’émission. Il a royalement ignoré les médias qui posaient des questions sur MCStan. Il semble qu’il pourrait entrer aujourd’hui pour la fête de Noël.