Bigg Boss 16 : Abdu Rozik CRIE à Archana Gautam pour avoir menti à propos de Nimrit Kaur ; les fans disent, ‘Flower nahi, fire hai’

Grand Patron 16 garde tout le monde accroché aux écrans. Les combats et le drame qui se déroulent à l’intérieur de la grande maison ont déjà attiré l’attention de tous. Les concurrents, dont Sajid Khan, Shiv Thakare, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, MC Stan, Archana Gautam, Abdu Rozik et d’autres, font de leur mieux pour obtenir un maximum de séquences dans la maison et rendre le spectacle aussi divertissant que possible. Le dernier en date est qu’Abdu Rozik est le capitaine de la maison et Archana Gautam lui donne du fil à retordre.

Archana Gautam laisse Abdu Rozik furieux

Dans un clip devenu viral sur les réseaux sociaux, on peut voir Archana Gautam informer Abdu que Nimrit Kaur Ahluwalia dort. Il va vérifier et s’avère qu’Archana mentait. Abdu est devenu furieux et a crié à Archana. Il l’appelle même “stupide” et demande pourquoi elle a été amenée dans la maison de Bigg Boss 16. Archana le rend en disant: “Tumhari chhati pe moong talne ke liye”. Il perd son sang-froid et lui crie juste dessus. Il lui demande de se taire et d’entrer. Les fans apprécient son côté colérique d’Abdu Rozik et disent qu’il est en feu. Le meilleur dialogue qui convient ici est “Flower nahi, fire hai” de Pushpa.

Découvrez la vidéo d’Abdu Rozik et Archana Gautam ci-dessous ainsi que les tweets des fans :

Baaki sab ek taraf mais #AbduRozik a l’air super mignon quand il est en colère Renuka (@angelicrenuka) 5 novembre 2022

Je ne suis pas d’accord sur ce que les gens veulent dire en disant ab ‘Abdu ki asliyat saamne aayee hai.’ Quand a-t-il dit qu’il ne se fâchait jamais ? Il ne crie pas tout le temps inutilement comme jagga n silbatta devi. Il est humain et possède toutes les émotions. Fier d’Abdu de l’avoir rendu comme un pro ! #BiggBoss16 #AbduRozik Les étoiles les plus brillantes … Dhoni n Sid !! ?? (@Emotional_Me_03) 6 novembre 2022

il ne prend pas ta merde archana wo dusre logo ki tarah nhi hai dogala Jo hai muh pe bolega notre tumhari hekadi nikalega wo tum galat adami ko irriter karne ki essayer kar rahi ho bohot pachataogi fucher moi #abdurozik #BB16 pic.twitter.com/K2PJSKiU3b ANKIT (GARÇON GUJJU) (@ankitvadera8) 5 novembre 2022

Abdu Rozik avait-il raison de s’emporter ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.