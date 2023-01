Bigg Boss 16 : Abdu Rozik collaborera-t-il ensuite avec Salman Khan ? L’ex-concurrent renverse des haricots [Watch Video]

Big Boss 16 : Le buzz dans le monde du divertissement ces jours-ci est Abdu Rozik. Abdu Rozik est l’un des candidats les plus populaires et les plus aimés de la saison 16 de Bigg Boss. Nous savons maintenant qu’Abdu Rozik a été expulsé de la maison de Bigg Boss 16. Après avoir quitté la maison de Bigg Boss, Abdu Rozik a beaucoup révélé sur son travail. Il a parlé de son parcours. Travaille-t-il avec Salman Khan ? Découvrez les vidéos. Regardez des vidéos de divertissement.