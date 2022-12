Bigg Boss 16 : Abdu Rozik a-t-il pleuré doucement après que MC Stan lui ait dit de se taire dans le feu de l’action ?

Bigg Boss 16 adore tout simplement Abdu Rozik. Le chanteur tadjik a conquis les cœurs avec sa gentillesse et la façon dont il est là pour tout le monde quand ils pleurent. Les meilleurs amis d’Abdu Rozik à l’intérieur de la maison sont MC Stan et Shiv Thakare. Hier, MC Stan avait une discussion sur la façon dont il est resté dans la série pendant si longtemps. Il dit qu’il est reconnaissant envers ses fans. Mais MC Stan admet qu’il est incapable de comprendre ce qu’il fait et que les gens aiment à l’extérieur. Il avait l’air un peu contrarié. Abdu Rozik entre dans la conversation et MC Stan lui dit avec colère de se taire pendant quelques minutes. Ce n’est pas un gros problème mais Abdu Rozik a l’air blessé.

MC Stan a tellement crié à Abdu. Abdu se sentait si mal qu’il était sur le point de pleurer et quittait la pièce. Mais il se contrôla et les rejoignit à nouveau pour parler. Il est si fort ? . Comme Sajid lui avait dit plus tôt, nous sommes Joker et joker ne pleure pas. #BiggBoss16 pic.twitter.com/2idwuRjK6O #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 décembre 2022

Il est évident que MC Stan est l’ami n ° 1 d’Abdu Rozik à l’intérieur de la maison. Ils sont toujours ensemble. Il a gardé ses distances avec Nimrit Kaur Ahluwalia sur les conseils de Sajid Khan. Le cinéaste lui a dit qu’ils sont les clowns de la maison. Maintenant, un clip d’Abdu Rozik aux yeux un peu larmoyants fait le tour. Les fans réagissent à cela…

utilisation de sabse jyada #Stan hota hai..stan ne kitni baar abdu k aide kiya hai usse priorité diya hai mais abdu ne kabhi nahi kiya usne hamesha #sajid ka naam liya mais pourquoi? aur log bolte hai isse game samaj nahi ata hai sajid usse traduire kar k bolte hai isliye woh bhi sajid krta hai Jerin Chowdhury (@jerinChowdhur17) 10 décembre 2022

Je me sentais vraiment mal pour Abdu, comment il contrôlait ses larmes. Deuxièmement, je n’ai pas aimé quand Sajid a dit qu’ils étaient tous les deux des blagueurs et qu’ils ne pouvaient pas montrer leurs émotions. C’était sadique. #AbduRozik #BiggBoss16 adeela nasreen (@adeela89) 10 décembre 2022

Le trophée BiggBoss sur les mains d’Abdu sera la réponse à toutes les personnes qui lui manquent de respect et le prennent pour acquis. Khare hoke taaliyan maarna parega finale mein in sab ko. S (@sunshinee_onlyy) 10 décembre 2022

Ne vous inquiétez pas, stan sera très heureux, il a déjà dit dans la tâche qu’abdu n’est pas seulement divertissant à l’intérieur de la maison, mais aussi à l’extérieur, il sera la même énergie positive Sanket (@sagar_dhange) 10 décembre 2022

On peut voir que MC Stan a l’air un peu contrarié. Les fans ont souligné comment Priyanka Chahar Choudhary s’est soudainement liée d’amitié avec MC Stan sachant qu’il est populaire à l’extérieur. Voyons comment la dynamique change à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 dans les prochains jours.