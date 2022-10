Bigg Boss 16 : Aamir Ali s’ajoute dans la liste des supporters de Sajid Khan ; le trouve ‘authentique’ et ‘drôle’

Sadjid Khanl’entrée dans Grand Patron 16 laissé beaucoup de fureur. Le cinéaste a été accusé de #MeToo par de nombreuses personnes dans le passé et, par conséquent, son entrée dans une émission qui a dominé la télévision indienne a conduit à un grand débat. Selon les rapports, Sajid Khan a été accusé par près de 9 femmes lors du mouvement Me Too. Le cinéaste a fait profil bas pendant près de quatre ans et il est maintenant de retour sous les projecteurs du public avec l’émission Bigg Boss 16. Dès son entrée dans la maison, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de débats. Beaucoup ont demandé qu’il soit banni de l’émission. Des stars comme Sona Mohapatra, Deboleena Bhattacharjee et d’autres se sont également opposées à Sajid Khan. D’un autre côté, certains ont même soutenu Sajid Khan et ont déclaré qu’il méritait une seconde chance. A cette liste s’ajoute Aamir Ali.

Entertainment News : Aamir Ali soutient Sajid Khan

Prenant son compte Twitter, Aamir Ali a déclaré qu’il trouvait Sajid Khan très authentique. Il a dit qu’il aimait la façon dont le cinéaste s’occupe d’Abdu Rozik et leur lien est très doux. Son tweet disait : “Je vais peut-être me faire troller, mais j’ai vu l’épisode de la nuit dernière et j’ai trouvé #SajidKhan très authentique, doux et drôle… la façon dont il essaie de prendre soin de mon fav #AbduRozik et de lui expliquer est vraiment adorable… les deux shud restent papillon n pas ba corbeau, si tu as compris ce que je dis ..”.

Je peux me faire troller pour ça mais j’ai vu l’épi de la nuit dernière que j’ai trouvé #SajidKhan très authentique, doux et drôle .. de la façon dont il essaie de prendre soin de mon fav #AbduRozik n lui expliquer est vraiment gentil .. les deux shud restent papillon n pas ba corbeau, si tu as compris Wat je dis .. #le chef @CouleursTV Aamir Ali (@ali_aamir) 25 octobre 2022

Sajid Khan s’est également retrouvé dans un pétrin avec la justice puisque Sherlyn Chopra a porté plainte contre lui. C’est encore une fois dans le cadre de #MeToo.