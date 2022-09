Bigg Boss 16 a spéculé que le concurrent Shalin Bhanot archive toutes ses publications Instagram; une image cryptée laisse les fans se demander

Grand Patron 16 n’est qu’à un jour de passer à l’antenne. Selon la vigne, acteur Shalin Bhanot est prêt à rejoindre le train en marche Bigg Boss cette année. L’acteur qui a été vu pour la dernière fois à la télévision faisant une apparition spéciale dans Naagín 4, a touché à tout, des émissions de téléréalité à la fiction à la télévision. Alors que nos yeux et nos oreilles sont ouverts pour découvrir la liste tant vantée de la saison, nous avons consulté le flux de médias sociaux de Shalin et nous sommes surpris.

Shalin Bhanot ARCHIVES ses messages d’IG

Shalin a archivé toutes ses publications Instagram, ce qui nous fait nous demander pourquoi ? D’autres dans le passé qui ont emprunté cette voie incluent Deepika Padukone, feu Sushant Singh Rajput, Rana Daggubati, John Abraham, Adnan Sami, etc., laissant leurs fans déconcertés et surpris. Est-ce une confirmation que l’acteur fait l’émission de téléréalité et cherche à repartir à neuf ou va-t-il faire une véritable cure de désintoxication des médias sociaux tout en rentrant à la maison ? La plupart des concurrents laissent derrière eux des équipes pour gérer leurs médias sociaux, mais nous nous demandons ce qui se passe avec Shalin Bhanot et de plus l’image noire cryptique, ce qui implique qu’il y a plus qu’il n’y paraît.

Les concurrents de la saison précédente seront également honorés de Bigg Boss 16

Il nous faudra peut-être encore un jour ou deux pour comprendre ce que l’acteur fait, mais en attendant, nous vous avons couvert ici avec le dernier buzz sur Bigg Boss. Outre les nouveaux concurrents de l’émission, il y a du bruit que certains des concurrents les plus aimés et les plus populaires des saisons passées entreront également dans la maison. Bien que ce ne soit que pour quelques jours, leur rôle leur sera coupé et nous sommes sûrs qu’ils bouleverseront la dynamique de la maison. Parmi les noms des seniors qui font le tour, les derniers en date sont Tejasswi Prakash qui pourrait rejoindre Karan Kundrra à l’intérieur de la maison. Elle fera une pause de Naagin 6.

D’autres comme Hina Khan, Devoleena Bhattacharya et d’autres devraient également être à l’intérieur de la maison. Ça va être une saison passionnante. Restez à l’écoute.