Bigg Boss 15 : Nishant Bhat qualifie Shamita Shetty de « partiale », Pratik Sehajpal ne sait pas si les amitiés restent solides | Nouvelles télévisées

New Delhi : Bigg Boss 15 a déjà démarré en trombe. Alors que certains concurrents ont été vus en train de se détendre dans la jungle, peu n’étaient pas vraiment satisfaits de la compagnie de l’autre et les différences étaient assez évidentes à partir de la scène de la grande première uniquement.

Selon la dernière promo publiée par Colors TV, les anciens concurrents de Bigg Boss OTT, dont Shamita Shetty, Pratik Sehajpal et Nishant Bhat, ont été vus sur scène avec Salman Khan.

Le trio a parlé de leurs différences auxquelles ils ont été confrontés lors de leur passage dans le Bigg Boss OTT. Alors que Salman a interrogé Nishant sur les erreurs commises par Shamita pendant l’émission, Nishant a déclaré: « Elle devient très partiale. Elle n’aime pas si elle n’a pas le contrôle. Shamita a été vue en désaccord et a déclaré: «Je ne suis pas partial. Je n’ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit.

Ensuite, Salman se tourne vers Pratik et dit: « Pratik et Nishant sont de bons amis depuis Bigg Boss OTT », avant de pouvoir dire autre chose, Pratik n’a pas tardé à répondre et a déclaré: « Nous étions amis sur Bigg Boss OTT, nous ne sommes pas bien sûr si nous serons amis dans la maison Bigg Boss 15. »

Pour les non connaisseurs, Bigg Boss OTT a été remporté par Divya Agarwal. Nishant est devenu le premier finaliste et Shamita est devenu le deuxième finaliste. D’un autre côté, lorsqu’il en a eu l’occasion, Pratik est devenu le premier concurrent confirmé de Bigg Boss 15 et a quitté la finale pour faire partie de l’émission animée par Salman Khan.

Bigg Boss 15 est allé sur les planchers samedi. Alors que certains candidats n’ont pas encore fait leur grande entrée dans l’émission, il y en avait d’autres qui sont déjà entrés dans l’émission, notamment – Tejasswi Prakash, Karan Kundrra, Akasa Singh, Donal Bisht, Umar Riaz, Sahil Shroff et Simba Nagpal entre autres.

Le thème de l’émission de cette année est la jungle et les candidats recevront un kit de survie pour les premiers jours et devront tout gérer eux-mêmes.

Vous pouvez regarder des épisodes de Bigg Boss 15 sur Colors TV du lundi au vendredi à 22h30. Le samedi et le dimanche, l’émission sera diffusée à 21h30 ; comme chaque saison, Salman Khan participera à l’émission et interagira avec les candidats le week-end.

De nombreux visages passionnants entreront dans la «maison folle» de Bigg Boss, tels que Karan Kundrra, Akasa Singh, Shamita Shetty, Nishant Bhat, Sahil Shroff et Pratik Sehajpal, entre autres.