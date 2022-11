Bigg Boss 15: Gauahar Khan dénonce le sexisme de Shalin Bhanot alors qu’il appelle Gautam Vig ‘aurat’ et ‘kamzor’ [Read Tweets]

Bigg Boss 16: Gauahar Khan qui a été extrêmement vocal cette saison et a choisi tout le monde pour avoir parlé de détritus dans la maison de Bigg Boss, elle a d’abord critiqué Shiv Thakare pour avoir incité et provoqué Archana Gautam dans le jeu, plus tard elle s’en est pris à MC Stan pour ses remarques désobligeantes à Priyanka Chahar Choudhary dans son combat. Et maintenant, le dernier en date est Shalin Bhanot, Gauahar Khan, qui est un fervent adepte de l’émission Bigg Boss, s’en est pris à Shalin pour ses remarques sexistes sur Gautam Vig.

Gauahar Khan s’en prend à Shalin pour avoir qualifié Gautam Vig de femme et affirmé que ce sexe est faible

Dans la tâche de capitaine, Shalin s’est adressé à Gautam Vig en tant que femme et a même dit que parce qu’il est une femme, il est faible, il ne devrait pas être dans la course pour ce poste de capitaine. Gauahar Khan a critiqué Shalin pour la même chose et s’est rendu sur Twitter et a écrit: “Shalin Bhanot auratein kamzor nahi hotin. Penser qu’appeler Gautam un aurat est quelque chose de péjoratif, c’est extrêmement décevant. Insulter karna hai toh traits aur personnalité pe karo .Aurat kitni hoti fort hai woh toh aapkepaidaish pe hi app ko pata hona chahiye.Ur maman est une femme”.

Shalin Bhanot auratein kamzor nahi hotin. Penser qu’appeler Gautam un aurat est quelque chose de péjoratif est extrêmement décevant. Insulte karna hai toh traits aur personnalité pe karo .Aurat kitni forte hoti hai woh toh aapkepaidaish pe hi app ko pata hona chahiye.Ur maman est une femme Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 14 novembre 2022

Shalin a été l’un des joueurs les plus forts de la maison, mais plus que des admirateurs, il a des ennemis à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Le jeu de Shalin n’a pas encore été figuré dans la maison, on le voit seulement errer autour de Tina Dutta, qui refuse de lui accorder de l’importance maintenant car elle a affiné son plan de match et ne veut pas se livrer à l’angle amoureux.