Bigg Boss 15 : Divya Agarwal accueillera le lever de rideau, Aly Goni, Rashami Desai entre autres à rejoindre également ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: New Delhi: Le Bigg Boss 15 hébergé par Salman Khan n’est qu’à quelques heures de la première soirée de Colors, les créateurs ne ménagent aucun effort pour garder les fans accrochés à l’excitation.

Alors que certains sont encore en train de deviner les noms des candidats entrant dans la maison Bigg Boss, voici de grandes nouvelles venant directement de la maison.

Eh bien, la bonne nouvelle est que la gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, accueillera le spectacle de lever de rideau. Eh bien, ce n’est pas tout, le spectacle sera également honoré par d’autres ex-concurrents de Bigg Boss dont Aly Goni, Pavitra Punia, Devoleena et Rashmi Desai qui seront des invités spéciaux pour le spectacle.

Pour les non avertis, le thème de l’émission de cette année est la jungle et les candidats recevront un kit de survie pour les premiers jours et devront tout gérer eux-mêmes.

Le Salman Khan hébergé Bigg Boss 15 sera présenté en première le samedi 2 octobre 2021 à 21h30.

Vous pouvez regarder des épisodes de Bigg Boss 15 sur Colors TV du lundi au vendredi à 22h30. Le samedi et le dimanche, l’émission sera diffusée à 21h30 ; comme chaque saison, Salman Khan participera à l’émission et interagira avec les candidats le week-end.

De nombreux visages passionnants entreront dans la «maison folle» de Bigg Boss, tels que Karan Kundrra, Akasa Singh, Shamita Shetty, Nishant Bhat, Sahil Shroff et Pratik Sehajpal, entre autres.