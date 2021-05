Bigg Boss 14 renommée Le frère de Nikki Tamboli meurt à cause du COVID-19, l’actrice écrit un message sincère | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision et candidate à Bigg Boss 14, Nikki Tamboli, s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer la tragique nouvelle de la mort de son frère due au COVID-19.

L’actrice a également écrit une longue note décrivant sa douleur et son chagrin suite à la perte de son frère bien-aimé qui luttait contre le COVID-19 à l’hôpital depuis quelques jours, selon une précédente mise à jour sur la santé.

Elle a écrit: « Nous ne savions pas que ce matin, Dieu allait appeler votre nom .., Dans la vie, nous vous aimions beaucoup, Dans la mort, nous faisons la même chose , Pour une partie de nous nous sommes allés avec toi, Le jour où Dieu t’a rappelé à la maison, Tu nous as laissé de beaux souvenirs, Ton amour est toujours notre guide, Et bien que nous ne puissions pas te voir, Tu es toujours à nos côtés, Notre chaîne familiale est brisée, Et rien ne semble pareil, mais comme Dieu nous appelle un par un, la chaîne se reliera à nouveau. «

« Tu n’as fait un dernier adieu à personne, Jamais dit au revoir, Tu étais parti avant que nous le sachions, Et Dieu seul sait pourquoi, Un million de fois tu nous manqueras, Un million de fois nous pleurerons, Si l’amour seul aurait pu sauver toi, tu ne serais jamais mort, Nous nous reverrons un jour, je remercie Dieu qu’il ait fait de toi notre frère pendant que tu étais ici sur terre, tu es toujours aimée immensément et jamais oubliée, que ton âme repose en paix !! « , a-t-elle ajouté. a écrit.

Jetez un œil à son message émotionnel:

Auparavant, Nikki s’était rendue sur son Instagram pour demander aux fans de prier pour son frère pendant qu’il s’occupait du coronavirus mortel.

Le 19 mars, Nikki avait été testée positive au coronavirus et l’a annoncé via son compte sur les réseaux sociaux. Elle a également exhorté les personnes qui sont entrées en contact avec elle à se faire dépister. L’actrice va maintenant très bien et s’est remise de l’infection mortelle du roman COVID-19.

Nikki Tamboli est connue pour ses rôles dans des films tels que «Kanchana 3», «Chikati Gadilo Chithakotudu» et «Thippara Meesam».

La jeune femme de 24 ans est Maharashtrian et aurait terminé ses études à Aurangabad avant de faire carrière dans l’industrie du divertissement. Elle a également joué dans quelques publicités.