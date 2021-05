Bigg Boss 14 renommée Jasmin Bhasin lève la barre de la hotness dans cette photo virale de photoshoot! | Nouvelles des gens

New Delhi: La célèbre actrice de télévision de Bigg Boss 14, Jasmin Bhasin, a perdu sa vie à la plage, semble-t-il. La star de la télé s’est récemment rendue sur Instagram et a partagé une photo de sa séance photo. Et devine quoi? Sa photo est devenue virale et les fans ont le souffle coupé.

Jasmin Bhasin a augmenté sa chaleur quotient dans un haut bustier à bretelles blanc et un bas fluide. Découvrez la photo de la séance photo ici:

La chimie de Jasmin avec Aly Goni à l’intérieur de la maison Bigg Boss 14 est restée l’un des points forts de la saison. Les fans les appellent affectueusement « Jasly » et adorent les tendances sur les plateformes de médias sociaux. En fait, Jasmin a été avec Aly à Jammu pendant le verrouillage et leurs photos ont inondé Internet.

Sur le plan du travail, Jasmin a été vue pour la première fois dans les émissions de télévision Tashan-e-Ishq, Dil Se Dil Tak, ce qui a fait d’elle un nom connu. Elle a même participé à l’émission de télé-réalité basée sur les cascades Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 9, Dil Toh Happy Hai Ji, puis a joué à Naagin: Bhagya Ka Zehreela Khel.

Naagin, une série de thrillers surnaturels, produite par Ekta Kapoor sous la bannière de Balaji Telefilms, a marqué la première collaboration de Jasmin avec la tsarine de la télévision.

Peu de gens savent que Jasmin a également figuré dans quelques films régionaux respectivement en tamoul, telugu, kannada et malayalam. Vaanam était son premier film tamoul sorti en 2011.