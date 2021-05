Bigg Boss 14 Fame Le nouveau post de bikini sensuel de Kashmera Shah pour TROLLS est une gifle serrée sur le bodyshaming! | Actualités Buzz

New Delhi: La belle et audacieuse Kashmera Shah, qui a été vue pour la dernière fois en tant que candidate à l’émission de télé-réalité Bigg Boss 14, est à la hauteur de sa taille de reine. En regardant son corps en forme et fabuleux, tout ce que vous pouvez dire, c’est qu’elle dirige sa quarantaine comme une patronne.

En fermant ses trolls d’une manière parfaite, Kashmera Shah a taquiné une nouvelle photo de bikini, l’air chaud. Elle a légendé la photo: J’ai déjà assez de critiques. Mais la voix la plus forte que j’entends est la mienne. Je suis ma propre pom-pom girl. Alors allez-y et passez une journée à la traîne. Après tout, vous avez également besoin de quelque chose à voir avec votre vie, mes chers ennemis. #kashisback #kashmerashah #kashmirashah #swimwear #swimstyle #hotnessoverload #sexy #blue #red #bollywood #actresses #exotic @ krushna30 @ojasrajani @rambherwaniweddings

Dans un deux pièces rouge audacieux, Kashmera a non seulement fermé ses trolls, mais a également été appréciée par l’actrice Ankita Lokhande, qui a commenté:

D’autres amis célèbres ont également laissé tomber leurs commentaires.

Kashmera Shah a récemment subi une transformation massive après avoir perdu beaucoup de poids.

Kashmera a travaillé dans plusieurs films en hindi et en marathi. Elle était l’une des candidates les plus mises en évidence dans la saison 1 de l’émission de téléréalité « Bigg Boss ». Elle a également participé à Nach Baliye en 2007.

Kashmera a épousé Krushna Abhishek en 2012. Ils ont deux enfants issus du mariage.