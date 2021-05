Bigg Boss 14 célèbre le frère de Nikki Tamboli se bat contre le COVID-19, l’actrice fait le point sur sa santé | Actualités télévisées

New Delhi: Bigg Boss 14 deuxième finaliste Nikki Tamboli a repris son histoire Instagram vendredi (30 avril) pour informer ses fans que son frère lutte actuellement contre le coronavirus mortel. Elle a également lancé un appel aux fans pour qu’ils envoient des bénédictions à son frère. Dans le message sincère, elle a déclaré qu’elle et sa famille avaient besoin de force pour lutter contre la terrible épreuve du virus.

Elle a écrit: « J’ai besoin de beaucoup de bénédictions pour mon frère qui se bat actuellement avec COVID et bien d’autres choses et depuis très très longtemps. J’ai besoin de force pour moi et toute ma famille. »

Jetez un œil à son récent post:

Le 19 mars, Nikki avait été testée positive au coronavirus et l’a annoncé via son compte sur les réseaux sociaux. Elle a également exhorté les personnes qui sont entrées en contact avec elle à se faire dépister. L’actrice va maintenant très bien et s’est remise de l’infection mortelle du roman COVID-19.

Nikki Tamboli est connue pour ses rôles dans des films tels que «Kanchana 3», «Chikati Gadilo Chithakotudu» et «Thippara Meesam».

La jeune femme de 24 ans est Maharashtrian et aurait terminé ses études à Aurangabad avant de faire carrière dans l’industrie du divertissement. Elle a également joué dans quelques publicités.