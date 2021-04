Bigg Boss 13 renommée Shehnaaz Gill chante la couverture de Justin Bieber ‘Peaches’ avec son propre desi ‘Punjabi touch’ – Regardez! | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de cinéma punjabi et candidate à Bigg Boss 13, Shehnaaz Kaur Gill, s’est récemment rendue sur Instagram pour publier une vidéo de son chant sur la chanson populaire de Justin Bieber ‘Peaches’ avec une douce touche punjabi et les fans adorent sa reprise mélodieuse!

Avant de commencer la chanson, elle s’adresse à des gens qui supposent qu’elle ne connaît pas l’anglais à cause de son accent punjabi. Elle dit que quel que soit l’accent, l’anglais reste l’anglais même s’il est parlé différemment.

Elle dit: « Kaun kehta hai mujhe anglais nahi aati, chahe Punjabi touch he, anglais, anglais hi hoti hai chahe kisi bhi language mein bolo (Qui a dit que je ne comprends pas l’anglais? Même s’il a une touche punjabi, l’anglais est toujours Anglais, peu importe la langue dans laquelle on le dit « .

Shehnaaz enchante ensuite ses téléspectateurs avec sa voix mélodieuse et sa jolie reprise de la chanson Peaches de Justin Bieber.

Écoutez sa couverture ici:

Les fans étaient extrêmement favorables à Shehnaaz et l’ont félicitée pour son honnêteté et son courage en tenant tête aux gens qui la critiquent pour son accent anglais. Un fan a écrit: «Nous savons que bébé fille travaille dur sur ses faiblesses et les transforme en force», tandis que d’autres ont inondé la section des commentaires d’émojis de cœur et de feu.

Shehnaaz Gill est apparue dans plusieurs films punjabi mais a acquis une immense renommée après son apparition dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 13. Maintenant, elle bénéficie d’un énorme fan qui suit également les médias sociaux avec 7,5 millions de followers.

Elle a figuré dans plusieurs vidéoclips tels que «Bhula Dunga», «Keh Gayi Sorry», «Kurta Pyjama», «Waada Hai», «Shona Shona» et «Fly». L’actrice sera ensuite vue dans le clip ‘Habit’ aux côtés de Sidharth Shukla. Elle a également un film «Honsla Rakh» en préparation.