La célébrité de la saison 13 de Bigg Boss, Vishal Aditya Singh, a attiré beaucoup d’attention avec sa personnalité macho dans l’émission de téléréalité de Salman Khan. L’acteur était entré dans la série en tant que joker et ses combats laids constants avec son ex-petite amie Madhurima Tuli sont encore dans les mémoires du public. Après Bigg Boss 13, Vishal a été vu dans l’émission de téléréalité basée sur l’aventure de Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi saison 11. Il a réussi toutes les cascades comme un pro. Vishal avait même atteint la finale du spectacle et gagné les cœurs avec son avatar casse-cou.

Dans une récente interview, Vishal Aditya Singh a parlé de son penchant pour l’actrice de télé populaire Jennifer Winget. Oui, tu l’as bien lu! Vishal a dit qu’il lui avait donné son esprit, son cœur et son âme. Il a même dit qu’il suivait beaucoup Jennifer sur les réseaux sociaux et qu’elle était une merveilleuse actrice. Vishal n’a jamais rencontré Jennifer dans sa vraie vie et ne lui a jamais envoyé de message personnel. Mais, il continue d’aimer toutes ses photos sur les réseaux sociaux et la traque. Il a même révélé que s’il avait une chance, il aimerait sortir avec elle à l’avenir.

Vishal a toujours été un grand fan de Jennifer et a parlé de son penchant pour la diva.