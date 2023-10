« Bigfoot » aperçu en train de marcher dans le Colorado : « Nous cherchions des wapitis »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un couple prenant un train à travers la campagne du Colorado a plongé les passionnés de Bigfoot dans une frénésie après avoir publié en ligne des images d’un personnage mystérieux marchant à travers les montagnes – dont beaucoup ont spéculé qu’il pourrait s’agir de la créature insaisissable.

Shannon Parker et Stetson Tyler voyageaient à bord du train à voie étroite reliant Durango à Silverton et « cherchaient des wapitis » lorsqu’ils ont repéré un mouvement à flanc de montagne.

Une vidéo capturée par un autre passager montre une grande créature bipède traversant le col, avant de s’arrêter et de s’accroupir sur ses hanches.

« Après avoir quitté Silverton et être retourné à Durango, j’ai demandé à Stetson de m’aider à chercher des wapitis dans les montagnes. Alors que nous passons devant les montagnes, Stetson voit quelque chose bouger et dit ensuite que je pense que c’est Bigfoot. » Mme Parker a écrit sur Facebook.

« Brandon, le gars assis à côté de Stetson dans le train, prend son téléphone et commence à enregistrer… Vous tous, parmi les centaines de personnes dans le train, trois ou quatre d’entre nous ont réellement vu, comme le dit Stetson dans la vidéo, le créature toujours insaisissable Bigfoot !

« Je ne sais pas pour vous, mais nous y croyons! »

Mme Parker plus tard dit Le New York Post tLa créature mesurait « au moins six, sept pieds ou plus » et avait été camouflée parmi le sage des montagnes. Elle a ajouté que le conducteur du train avait signalé au couple une observation similaire, non humaine.

« Il a dit qu’il était déjà allé faire de la raquette dans ces montagnes et qu’il avait vu des empreintes de pas qui étaient plus grandes et d’une foulée beaucoup plus grande que ne l’auraient été les raquettes », a déclaré Mme Parker.

« Il a aussi vu des choses inexplicables. »

Le message de Mme Parker sur Facebook a reçu des réponses mitigées, certains utilisateurs affirmant qu’ils « croyaient » également, tandis que d’autres restaient sceptiques.

« Et qu’est-ce que vous buviez? » a commenté un utilisateur.

« Bigfoot » aperçu en train de marcher à flanc de montagne dans la campagne du Colorado (Shannon Parker/Facebook)

Depuis l’observation, d’autres ont continué à exprimer leur scepticisme, suggérant que la créature était en fait un « individu portant un costume ».

La primatologue Mireya Mayor, chercheuse dans la série documentaire Expedition Bigfoot de Travel Channel, a commenté le flou des images et le fait que la zone, bien que semblant isolée, était traversée par des trains réguliers.

« Quiconque voudrait réaliser un canular, ce qui est bien sûr regrettable, saurait qu’il y aurait un train rempli de passagers, très excités à l’idée de réaliser quelque chose d’inhabituel », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram.

« Pour moi, cela ressemble à un canular ; le mouvement de cet individu est si humain qu’il n’a pas la moindre qualité animale. Cela ressemblait presque à un individu mince portant un costume beaucoup trop grand.

Dans un article plus ironique, une entreprise de camping-car basée à Silverton Campeurs de l’expédition Sasquatch également « nié » toute implication.

« Nous, The Sasquatch Crew, nous sentons obligés de répondre aux récentes allégations et rumeurs qui ont circulé, suggérant notre implication dans l’observation du train », a écrit la société sur Facebook. « Nous voulons que ce soit clair sans équivoque : ce n’était pas nous.

Parallèlement à la déclaration, ils ont publié une photo d’une personne travaillant sur un camping-car, vêtue d’un costume de pieds Bigfoot, avec une touffe de cheveux suspecte sur le sol à proximité.

Selon à la Garde nationale, Les légendes de Bigfoot remontent au-delà de l’histoire enregistrée et proviennent du monde entier – y compris des histoires d’« hommes poilus de sept pieds de haut parcourant les bois, effrayant parfois les campeurs, les bûcherons et les randonneurs ».

Des observations de la créature, également connue dans d’autres cultures sous le nom de Sasquatch ou Witiko, ont été rapportées par des colons nord-américains à la fin des années 1800 et 1900.

Les empreintes présumées, les rencontres et même certaines photographies granuleuses d’une telle créature ont continué à alimenter le mythe, même si les débats et les recherches se poursuivent.

De nos jours, des organisations entières existent pour étudier et documenter Bigfoot et prouver son existence – avec des groupes dédiés parcourant régulièrement les bois du Nord-Ouest, à la recherche de la preuve ultime.