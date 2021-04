L’Inde est en crise. Des rapports faisant état d’une pénurie de lits d’hôpitaux, de bouteilles d’oxygène, d’ambulances et de médicaments essentiels ont été signalés dans différents États tels que le Maharashtra, le Gujarat, l’Uttar Pradesh et des villes comme New Delhi. Pour lutter contre cela, les bons samaritains en ligne et sur le terrain aident 24 heures sur 24 à aider et à amplifier la voix de ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup de ceux qui sont en panne avec Covid-19 et qui ne peuvent pas quitter leur maison sont nourris par des bénévoles qui leur livrent à domicile des repas cuisinés à la maison.

Faisant leur part, les médecins et les célébrités publient des rappels quotidiens sur les réseaux sociaux que le masquage et le maintien d’une distance de sécurité sont toujours les meilleures pratiques à suivre pendant la pandémie de coronavirus.

Un tel tweet bien intentionné est venu de l’acteur de Bollywood Varun Dhawan mardi lorsque le Badlapur La star a tweeté en disant: « soyez prudents. » Dhawan a tweeté ainsi avec un « DP commun » de lui-même.

Alors que le cœur de Dhawan était au bon endroit, son tweet s’est répandu comme une traînée de poudre sur le site de microblogging Twitter. «Qu’est-ce qu’il essaie de dire?», Ont demandé à de nombreux utilisateurs qui ont qualifié l’acteur de «désemparé» et ont estimé que le message de Dhawan était au mieux «sourd».

Je suis ici sur ce site d’enfer depuis plus de dix ans maintenant, mais je ne pense pas avoir jamais vu un tweet avec tellement de malentendus à déballer 😂 https://t.co/9M3FnG8XxH– Sahil Rizwan (@SahilRiz) 20 avril 2021

Oh Varun. Je pensais que vous faisiez partie des plus sensés. – V (@ivivek_nambiar) 21 avril 2021

Certains ont comparé le tweet de Dhawan aux selfies que la légende de Bollywood Amitabh Bachchan partage parfois sur son fil Twitter.

Se souhaite-t-il et essaie-t-il de transmettre un message? Devient-il Amitabh Bachchan Partie II? – Mitra Joshi (@mitrajo) 20 avril 2021

Comme ça.

Ou ca.

L’affiche de Dhawan a été réalisée pour son anniversaire (24 avril).

C’est un plaisir absolu de lancer l’anniversaire de DP commun pour l’un des acteurs les plus humbles avec lesquels j’ai interagi, à travers ma carrière dans le journalisme, @Varun_dvn. Restez à la maison, restez en sécurité! Par @deepholic_ram VARUN DHAWAN BDAY CDP pic.twitter.com/4W84Drq6Iy – Himesh (@HimeshMankad) 20 avril 2021

Face à la colère des médias sociaux, l’acteur a rapidement supprimé son message. Reconnaissant qu’il avait peut-être fait une gaffe, Dhawan a répondu à la réaction des médias sociaux.

« Eh bien, c’était pour rendre heureux quelqu’un qui a fait le graphique et l’a demandé, mais je suppose que ce support ne devrait pas être utilisé pour cela maintenant », a-t-il tweeté en réponse à un utilisateur de Twitter.

Eh bien, c’était pour rendre heureux quelqu’un qui a fait le graphique et l’a demandé, mais je suppose que ce support ne devrait pas être utilisé pour cela pour le moment. https://t.co/STQ4DIAcZU– VarunDhawan (@Varun_dvn) 21 avril 2021

Pendant ce temps, Varun Dhawan et Kriti Sanon tournent à Ziro, Arunachal Pradesh pour leur prochain film Bhediya. Une nouvelle vidéo de l’endroit a fait surface en ligne qui montre Dhawan dansant sur sa chanson de film Badrinath Ki Dulhaniya.

