Big White grésille avec la promotion du chef des pompiers – Kelowna Capital News

Le service d’incendie de Big White a embauché un nouveau chef des pompiers.

Josh Foster, qui travaille dans l’entreprise depuis des années, a reçu la promotion interne du chef adjoint des pompiers à la suite du départ à la retraite de Chris Cormack.

Foster est arrivé à Big White en 2004 après avoir vécu et skié dans les montagnes du monde entier. Il a combiné une offre d’emploi avec une opportunité de faire du bénévolat avec le service d’incendie de Big White, pouvant gagner sa vie et servir la communauté. Foster a également été directeur des sports de neige chez Big White Ski pendant 13 ans et présentateur de conseils de ski sur Ski TV, ainsi que rédacteur pour S Magazine. Les années d’expérience unique de Foster ont fait de lui un candidat idéal pour le poste de chef adjoint des pompiers, en remplacement du chef Cormack. Foster a été responsable de la formation de l’équipe du programme d’expérience de travail et de l’équipe rémunérée sur appel, de la gestion quotidienne de la caserne de pompiers et de l’expert résident du premier camion-échelle de la communauté qu’ils ont reçu en janvier 2020.

Foster est ravi des défis qui l’attendent pour atténuer les risques d’incendie de forêt et travailler pour développer la sensibilisation et la préparation de la communauté à Big White.

« Nous avons également la chance d’avoir un noyau incroyable de bénévoles, alors j’aurai plaisir à soutenir et à développer notre équipe et à accroître notre engagement communautaire tout au long de l’année », déclare Foster.

Chris Cormack a choisi Foster comme son successeur, affirmant que Foster s’est révélé exceptionnel dans tous les aspects de la lutte contre les incendies au cours des 18 dernières années.

Foster et le service d’incendie de Big White cherchent maintenant à embaucher un chef des pompiers adjoint adaptable et soucieux de la communauté pour compléter l’équipe.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Kelownaski