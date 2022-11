Big White Fire clarifie l’escroquerie de location – Kelowna Capital News

Les gens le font tout le temps, en prenant de vieilles églises, de petits immeubles de bureaux, etc. et en les transformant en maison.

Mais les publicités récentes vantant un bien locatif au 7555 Porcupine Road, Big White – la caserne de pompiers active de la communauté – sont une arnaque à la location.

Le service d’incendie de Big White s’est adressé à Facebook pour confirmer qu’il ne louait pas de logement à cette adresse ni ailleurs.

