Big White fait don d’un gros chèque à Kelowna Stands With Ukraine pour l’aide aux victimes des inondations

L’organisation Kelowna Stands with Ukraine a accepté un chèque de Big White le 8 juin, pour aider les personnes touchées par la guerre et les récentes inondations dans leur pays d’origine.

« C’était un don très opportun », a déclaré Denys Seorozhuk, le fondateur de Kelowna Stands with Ukraine, car les fonds sont arrivés quelques jours seulement après qu’une attaque dans le sud de l’Ukraine a détruit un barrage, inondant les villes environnantes.

Kelowna Stands with Ukraine est une organisation qui a été créée en 2022 pour soutenir les personnes fuyant et combattant la guerre russe en Ukraine.

Une explosion à Kherson, une zone sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine, a endommagé un grand barrage, provoquant l’effondrement du mur de soutènement. En conséquence, les municipalités environnantes ont été submergées par les eaux.

Seorozhuk a déclaré que les gens ont été forcés d’évacuer immédiatement et que les maisons, les entreprises et les véhicules ont tous été perdus dans l’inondation.

« Les gens ont tout perdu »

Seorozhuk a déclaré que les 6 057 $ donnés par Michael Ballingall, le vice-président principal de Big White Ski Resort, seront utilisés pour acheter de la nourriture, de l’eau potable et des filtres à eau pour les personnes touchées par les inondations. « Nous envoyons de l’argent pour les secours. »

Kelowna Stands With Ukraine enverra l’argent et des filtres à eau à une église de Kherson qui héberge des évacués. L’église a demandé que son nom ou aucun identifiant ne soit utilisé car l’armée russe s’efforce de supprimer les efforts de soutien et de secours, a expliqué Seorozhuk.

C’est la deuxième année que la station de ski Big White soutient l’organisation locale, après avoir lancé l’initiative de collecte de fonds pour les tuques en avril 2022. Le produit de la vente des tuques Big White jaunes et bleues est reversé à l’association caritative ukrainienne locale.

Le 22 juin, un concert de collecte de fonds du groupe ukrainien Probass and Hardi aura lieu à la maison Laurel Packing.

