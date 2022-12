Big White égalera les dons à la Central Okanagan Food Bank cette saison des fêtes.

“A cette période de l’année, plus qu’à tout autre moment de l’année, la générosité d’esprit va très loin”, a déclaré Michael J. Ballingall, vice-président principal de Big White Ski Resort Ltd. “Les vacances peuvent être financièrement difficiles pour tout le monde, et avec l’augmentation du coût des aliments, il est plus important que jamais de s’assurer que toutes les familles, de tous les horizons financiers, aient un repas sur leur table.

L’objectif est de 8 000 $, que la station égalera pour un total de 16 000 $.

Le don de Big White provient entièrement des fonds collectés grâce à la vente des anciennes gondoles.

L’année dernière, la banque alimentaire a accueilli en moyenne 200 nouveaux clients par mois.

« De nombreuses personnes et familles de notre communauté sont actuellement confrontées à des situations difficiles, mais votre don contribuera à répandre la joie des fêtes et à égayer la vie de ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Trevor Moss, PDG de COFB. “À tous ceux qui choisissent de faire un don, sachez que vous faites une énorme différence et nous vous en remercions.”

