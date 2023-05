Big Week 1 gagne pour Batavia, St. Charles North, Kaneland, Marmion – Shaw Local

SCHAUMBURG – Le match de football d’ouverture de la saison de St. Charles North contre Schaumburg a été serré 7-3 au deuxième quart.

Ensuite, Zach Mettetal s’est lancé.

Le quart-arrière senior a réussi 421 verges et cinq touchés avec plus de la moitié de chaque total au deuxième quart de la victoire 42-10 des North Stars contre les Saxons.

North (1-0) tirait de l’arrière 3-0 avant que Jack Lewis ne marque sur une course de huit verges pour prendre les devants 7-3.

Après que les North Stars aient arrêté Schaumburg en quatrième et deuxième sur la ligne des 21 verges de North, Mettetal a conçu un entraînement de sept jeux qui a culminé avec une passe de touché de 41 verges à Griffin Hammer pour une avance de 14-3 au milieu du deuxième quart.

Lorsque les Saxons se sont rapprochés à 14-10, Mettetal s’est connecté avec Lucas Segobiano sur une passe de 75 verges. Après que Brenden Norberg ait réussi une passe de Schaumburg, Mettetal a trouvé Adam Durocher pour un score de 33 verges et une avance de 28-10 à la mi-temps.

Au deuxième quart seulement, Mettetal a réussi 226 verges et trois touchés.

Après la mi-temps, Hammer et Segobiano ont réussi des passes de touché de Mettetal alors que North s’éloignait pour la victoire.

Les North Stars accueillent Bartlett à 19 h 30 le 2 septembre lors de leur match d’ouverture à domicile. Les Hawks ont battu Conant 6-0 lors de la semaine 1.

Batavia 34, Belleville Ouest 24

BELLEVILLE – La mascotte du lycée Batavia est les Bulldogs, et pendant les trois quarts du match de football d’ouverture de la saison contre Belleville West, les Bulldogs ont été à peine lâchés.

Puis est venu un gros quatrième quart-temps qui a mené à une victoire 34-24.

Batavia s’accrochait à une avance de 7-3 avant que le quatrième quart-temps ne voit les deux équipes intensifier leur attaque. Les Bulldogs ont connu le succès avec le jeu de course et ont gardé le ballon au sol en route vers la victoire.

Reggie Phillips a couru 22 fois pour 143 verges et un touché. Dana Anderson a récolté 96 verges et un touché, Matt Huizinga a récolté 48 verges et un score, et le quart-arrière Been Weerts s’est précipité pour 59 verges et deux touchés. Weerts a réussi 8 passes sur 11 pour 60 verges.

En équipe, Batavia a couru 350 mètres.

Michael Niemiec a enregistré 14 plaqués (10 en solo) pour les Bulldogs, et Andrew Heinz a réussi deux sacs dans le cadre de ses neuf plaqués.

Batavia est à nouveau sur la route, bien que beaucoup plus près de chez lui, pour son match de la semaine 2 alors qu’il affronte Libertyville à 19h30 le 2 septembre.

Kaneland 43, Brooks 20

CHICAGO – Le vieil adage sportif dit: « Ce n’est pas la façon dont vous commencez, c’est la façon dont vous finissez. »

Ce sont les mots que l’équipe de football de Kaneland a vécus le 26 août lors de son match d’ouverture de la saison à Brooks.

Les Knights ont tiré de l’arrière tout au long du premier quart, avec des déficits de 7-0 et 14-7, avant de marquer trois touchés au deuxième quart et deux autres dans la seconde moitié d’une victoire de 43-20.

Chaz Shaw a marqué sur une course de trois verges au deuxième quart pour ramener Kaneland (1-0) à 14-13. Josh Marczuk a ensuite réussi une passe de 15 verges de Jack Douglas et Andreas Matarangas a ajouté le coup de pied point après pour une avance de 20-14 que les Knights n’abandonneraient pas. Un autre touché de Douglas à Marczuk a donné aux Knights une avance de 27-20 à la mi-temps.

Jonathan Alstott a réussi des passes de touché de 2 et 28 verges au troisième quart et Matarangas a inscrit un panier de 37 verges pour couronner le score au quatrième quart.

Kaneland accueille Genève à 19 h le 2 septembre pour son match d’ouverture à domicile de la semaine 2.

Marmion 44, SCIC Ellison 0

AURORA – Marmion n’a fait qu’une bouchée d’Ellison lors du premier match de la saison, tenant les Lions à seulement un mètre pour le match.

Ellison n’a pas non plus eu beaucoup de succès dans les airs, Jake Molenhouse ayant réussi deux interceptions.

Molenhouse a récolté trois plaqués et cinq joueurs différents ont marqué des touchés pour les Cadets (1-0).

Marmion accueille DuSable à 19h30 le 2 septembre.