BIG va revitaliser un centre de supermarchés danois en le transformant en musée d’art du papier

premier aperçu du Musée de l’art du papier au Danemark

BIG – Groupe Bjarke Ingels est sur le point de transformer un ancien supermarché en un nouveau musée d’art du papier dans la région du Jutland du Nord DanemarkAvec l’art du papier profondément enraciné dans l’héritage culturel danois, notamment les abat-jours pliés emblématiques de Le Klint et les trombones de HC Andersen, le bois-la conversion et l’extension prévues du bâtiment visent à doubler la muséeLe nombre annuel de visiteurs ainsi que l’adoption du papier comme forme d’art et d’expertise.« Transmettre cet héritage dans le futur est quelque chose qui tient à cœur à ce musée », explique Karen Bit Vejle, la directrice du musée.



rendu © BIG – Bjarke Ingels Group

grande structure de toit en bois drapé sur un bâtiment existant

Le Musée de l’art du papier, fondé par le psaligraphe Bit Vejle en 2018, est le seul musée spécialisé dans l’artisanat et le design du papier dans les pays nordiques. L’ancien supermarché d’environ 900 m² sera rénové et agrandi par le équipe Le projet de réutilisation adaptative vise à créer un musée de 2 300 m² avec des espaces pour des ateliers, des événements, des salles de cours, des espaces de stockage et des bureaux. Le projet de réutilisation adaptative vise à obtenir la certification DGNB Gold ou Platinum. Conçu comme une nouvelle structure de toit légère, le bâtiment émerge comme une seule feuille de papier, le toit se posant doucement dessus pour créer de l’espace pour les nouvelles fonctions qui l’entourent – unissant le nouveau et l’ancien sous un même toit. Les murs existants recevront une nouvelle couche de papier d’art à régulation acoustique à l’extérieur, inspirée de l’origami et conçue en collaboration avec plusieurs artistes du papier.



rendu © Sorcier

‘L’art du papier consiste à créer des formes tridimensionnelles et des images complexes à partir d’un matériau bidimensionnel monochrome – une feuille de papier. En traitant la surface du toit comme telle – une simple feuille de papier pliée – les fonctions existantes et nouvelles sont réunies dans un geste unificateur. L’expressivité est accentuée par la clarté, la complexité naît de la simplicité. Et un supermarché obsolète trouve une nouvelle vie sous le toit incurvé flottant,’ note Bjarke Ingels.



rendu © BIG – Bjarke Ingels Group

À l’intérieur, le point focal du Musée d’art du papier se reflète dans l’architecture, puisque les surfaces sont drapées d’une construction en bois fabriquée à partir du bois utilisé pour fabriquer le papier. « Dans le foyer et l’espace de réunion, l’ancienne structure se ressent clairement dans la nouvelle – un espace unifié inspiré du papier et fabriqué en bois,’ conclut David Zahle, partenaire de BIG. Une fois terminé, le projet offrira des espaces pour une variété d’activités publiques. Un sentier sinueux avec des plantes et des arbres indigènes de la région invitera le public à explorer les environs et créera un espace public accueillant pour attirer les visiteurs dans le musée.



rendu © BIG – Bjarke Ingels Group



rendu © BIG – Bjarke Ingels Group



rendu © BIG – Bjarke Ingels Group



rendu © Wizard