Big Tobacco annonce un monde plus sain tout en luttant contre son arrivée

De nombreux opposants ont contesté l’autorité légale de la FDA pour réglementer les produits du tabac de manière approfondie. Mais quelle que soit la manière dont les entreprises promeuvent leur position, les critiques de l’industrie affirment que leur objectif est de conserver à tout prix la part lucrative du marché des cigarettes. Pas étonnant : les ventes aux États-Unis ont totalisé 65 milliards de dollars en 2021 – dont un tiers provient du menthol – éclipsant les ventes de cigarettes électroniques.

“Il est absolument faux qu’ils veuillent que leurs clients fumeurs arrêtent ou passent à des produits du tabac moins nocifs”, a déclaré Eric Lindblom, chercheur principal à l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown et ancien conseiller du FDA “S’ils voulaient vraiment faire arrêter les fumeurs, ils cesseraient de s’opposer à tout effort aux niveaux fédéral, étatique et local pour réglementer et taxer plus sévèrement les produits du tabac à fumer.”

Cependant, les cigarettes traditionnelles sont devenues plus chères. Une étude publiée cette année dans JAMA a révélé que de 2015 à 2021, le nombre de paquets de cigarettes vendus aux États-Unis est tombé à 9,1 milliards par an contre 12,5 milliards, soit une baisse de 27 %. Pour compenser, les compagnies de tabac ont augmenté les prix, augmentant de 29,5 % le paquet au cours de cette période, passant de 5,57 $ à 7,22 $.

L’inflation joue également un rôle. Au cours des neuf premiers mois de cette année, Altria a signalé une forte baisse de 9 % des volumes de ventes, les dirigeants notant que les clients changeaient de comportement pour économiser de l’argent, comme acheter des paquets de cigarettes à l’unité plutôt que des cartons.

Les cours des actions des entreprises ont également chuté.

“La plupart des investisseurs savaient qu’une nouvelle réglementation arrivait, mais la menace semblait loin dans le futur”, a déclaré Christopher Growe, analyste de la société de services financiers Stifel Financial. “Je pense que le menthol a plus d’immédiateté, mais la régulation de la nicotine est loin, très loin.”

La transformation du tabac

À un certain niveau, la bataille sur les limites de menthol et de nicotine prolonge les efforts du gouvernement pour réduire le tabagisme, même si l’industrie résiste à chaque tournant. Mais ce moment est aussi fondamentalement différent. Pour la première fois, de nombreux responsables de la santé publique ont adopté une stratégie de réduction des risques, qui ne consiste pas seulement à freiner le marché des cigarettes, mais à accepter et même à défendre une alternative avec les cigarettes électroniques.