Big Tobacco affiche des panneaux d’avertissement dans 220 000 magasins américains, concluant le procès en cours depuis 1999 – Boston News, Météo, Sports

New-York (CNN) — Les plus grands fabricants de tabac devront afficher des panneaux d’avertissement accrocheurs sur le tabagisme dans plus de 200 000 magasins à travers l’Amérique à partir de samedi, l’une des dernières grandes étapes d’un procès le ministère de la Justice a déposé une plainte contre Big Tobacco en 1999.

Les enseignes seront installées dans les magasins entre le 1er juillet et le 30 septembre et doivent être affichées jusqu’au 30 juin 2025. Les enseignes doivent être en anglais et également en espagnol dans les régions où il y a une importante population d’espagnols. haut-parleurs.

Les 17 déclarations distinctives ont été « spécifiées par le tribunal il y a de nombreuses années », selon un communiqué de presse d’un consortium de groupes anti-tabac. Il s’applique à Altria et à sa filiale américaine Phillip Morris, RJ Reynolds et ITG Brands.

Un exemple d’un signe correctif montre une grande icône d’astérisque avec la déclaration, « Fumer tue, en moyenne, 1 200 Américains. Tous les jours. » Les panneaux mesureront 144 ou 348 pouces carrés et seront affichés dans des «endroits très visibles».

C’est la dernière étape après des années de litige à la suite d’un tribunal de district américain Juge Gladys Kessler jugement en 2006, lorsque les compagnies de tabac ont reçu pour la première fois l’ordre de faire les déclarations correctives. Le jugement historique a reconnu les défendeurs de l’industrie coupables d’avoir menti sur les dangers des cigarettes et de la fumée secondaire.

« Les compagnies de tabac ont combattu ces déclarations correctives au point de vente devant les tribunaux pendant 16 ans », a déclaré un communiqué des défenseurs de la santé publique, mais un accord a été conclu l’année dernière pour afficher les panneaux.

Le contenu des états rectificatifs a été finalisé en 2017 puis a commencé à être diffusé sous différentes formes médiatiques.

Les accusés ont menti « sur les effets dévastateurs sur la santé du tabagisme et de la fumée de tabac ambiante, ils ont supprimé la recherche, ils ont détruit des documents, ils ont manipulé l’utilisation de la nicotine afin d’augmenter et de perpétuer la dépendance, ils ont déformé la vérité sur les cigarettes à faible teneur en goudron et légères afin de pour décourager les fumeurs d’arrêter de fumer, et ils ont abusé du système juridique pour atteindre leur objectif – gagner de l’argent avec peu ou pas de considération pour la maladie et la souffrance individuelles, la flambée des coûts de santé ou l’intégrité du système juridique », a déclaré Kessler. dans sa finale avis.

Dans un communiqué, Altria a déclaré qu’elle faisait la transition des fumeurs adultes vers « des produits potentiellement moins nocifs ».

« Il s’agit de l’une des dernières étapes pour clore un procès de longue date avec le ministère américain de la Justice », a déclaré un porte-parole de la société.

RJ Reynolds a déclaré que ces panneaux de déclaration corrective apparaissent sur son site Internet et avait déjà paru dans les journaux, la télévision, la radio et sur des encarts.

Le haut du site Web de la société renvoie à une variété de déclarations ordonnées par le tribunal, allant des effets sur la santé et de la dépendance du tabagisme à la conception de cigarettes pour améliorer l’administration de nicotine.

« L’industrie du tabac a considérablement évolué depuis que cette poursuite a été déposée il y a près de 25 ans, en 1999 », a déclaré un porte-parole. « Aujourd’hui, Reynolds American Inc. et ses sociétés d’exploitation ont un objectif clair de construire » Un avenir meilleur « en réduisant l’impact de notre entreprise sur la santé », affirmant qu’elle vend des produits à base de nicotine et de tabac « à risque potentiellement réduit ». Mais le vapotage a été lié à un risque accru des maladies respiratoires.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception