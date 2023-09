Big Ten Stock Watch : JJ McCarthy et Drew Allar en hausse après la domination de la semaine 1

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

Avec quatre nouveaux entraîneurs et trois équipes considérées comme des prétendants légitimes aux éliminatoires du football universitaire, le Big Ten avait de nombreuses intrigues à suivre au cours de la semaine 1.

Comment le Michigan s’en sortirait-il sans l’entraîneur-chef Jim Harbaugh ?

Comment l’Ohio State gérerait-il sa compétition actuelle de quart-arrière ?

Comment le Big Ten West, sauvage et farfelu, prendrait-il forme dans ce qui pourrait être la dernière saison de la ligue avec divisions ?

Voyons qui a répondu à l’appel dans la première édition du Stock Watch de cette année :

STOCKER

J.J. McCarthyQB, Michigan: McCarthy a réalisé une performance presque sans faute lors de la victoire dominante de son équipe 30-3 contre la Caroline de l’Est samedi. Le vrai junior a complété 26 des 30 passes pour 280 verges et trois touchés avant de céder la place au remplaçant Davis Warren au quatrième quart. La note de passeur de McCarthy dans la NFL de 136,6 était la deuxième meilleure note de sa carrière après la victoire de la semaine 2 de l’année dernière contre Hawaï, un match au cours duquel il a complété 11 des 12 passes pour 229 verges et trois scores pour terminer avec une note parfaite de 158,3 dans son tout premier départ, selon Pro Football Focus (PFF). Avec l’entraîneur des quarts Kirk Campbell appelant les jeux alors que la coordinatrice offensive Sherrone Moore a purgé une suspension d’un match, McCarthy semblait avoir le contrôle total un jour où l’attaque par la passe était bien plus réussie que le match au sol tant vanté du Michigan, qui s’est terminé avec une maigre moyenne. de 3,9 verges par course sur 31 tentatives. Il a lancé trois passes de touché au receveur Roman Wilson (six attrapés, 78 verges) et a établi des liens solides avec l’ailier rapproché Colston Loveland (quatre attrapés, 57 verges) et le large Cornelius Johnson (cinq attrapés, 71 verges). Dans l’ensemble, McCarthy était responsable de 18 des 24 premiers essais du Michigan contre les Pirates.

Briser la victoire du Michigan lors de la première semaine

du Wisconsin attaque précipitée : Le coordinateur offensif de première année, Phil Longo, a dévoilé son système Air Raid très discuté lors d’une victoire 38-17 contre Buffalo qui a été serrée jusqu’à mi-chemin du troisième quart. Mais plutôt que d’utiliser une attaque lourde du quart-arrière Tanner Mordecai, le transfert SMU, Longo s’est plutôt appuyé sur le duo de défenseurs Braelon Allen (17 courses, 141 verges, deux touchés) et Chez Mellusi (13 courses, 157 verges, deux touchés). ) pour épuiser les Bulls. C’était la troisième fois qu’Allen et Mellusi dépassaient tous les deux les 100 verges dans le même match, et les Badgers ont désormais une fiche de 3-0 dans ces compétitions. Pour Allen, qui a également capté sept passes, un sommet en carrière, il a enregistré son 16e match de 100 verges pour mener tous les porteurs de ballon Power 5 au cours des trois dernières saisons. Il a été crédité d’avoir forcé huit plaqués manqués et a gagné 63,1% de ses verges après contact, selon PFF. Mellusi a établi de nouveaux sommets en carrière en verges au sol et en touchés au sol pour un seul match, en tête d’affiche son score de 89 verges pour ouvrir le match au troisième quart. Ce jeu est désormais à égalité pour la cinquième plus longue course de l’histoire du Wisconsin.

Le TD FORT au sol de Braelon Allen donne une avance de 28-10 au Wisconsin

Tyler NubinS, Minnesota: Nubin a été le meilleur joueur des Gophers lors d’une victoire robuste de 13-10 contre le Nebraska qui s’est terminée par un panier de 47 verges du botteur Dragan Kesich à la fin du temps imparti. Ses deux interceptions ont contribué à étouffer une faible attaque de passe du Nebraska qui n’a pas réussi à franchir 100 mètres en 19 tentatives. Les deux interceptions de Nubin ont facilité les chances de marquer pour le Minnesota : la première a déclenché une séquence de 12 jeux qui s’est terminée par un panier manqué ; le second a donné le ballon aux Gophers sur leur propre ligne de 49 verges pour préparer le coup de pied gagnant de Kesich. Joueur de la deuxième équipe All-Big Ten avec 55 plaqués et quatre interceptions la saison dernière, Nubin est entré en 2023 avec un buzz important au repêchage en tant que choix potentiel en début de ronde. Il a montré l’étendue de ses compétences contre les Cornhuskers en réalisant trois plaqués en défense, un sur les équipes spéciales et en n’accordant qu’un seul achèvement pour 4 verges sur trois cibles, selon PFF. Cela a laissé Nubin avec la deuxième note de couverture la plus élevée du pays parmi les sécurités et la note la plus élevée parmi les sécurités des conférences Power 5 entrant dans les matchs de dimanche.

Drew AllarQB, État de Pennsylvanie: L’ère Allar à Happy Valley a commencé en beauté lorsque l’ancien quart-arrière cinq étoiles s’est connecté avec KeAndre Lambert-Smith pour un touché de 72 verges lors du quatrième jeu de mêlée de Penn State. C’était un score d’ouverture qui préfigurait l’énorme performance à venir, alors qu’Allar a complété 21 des 29 passes pour 325 verges et trois scores – qui ont tous établi de nouveaux sommets en carrière – en route vers une victoire de 38-15 contre la Virginie occidentale. Allar est devenu le premier quart-arrière de Penn State à lancer 300 verges lors du premier départ de sa carrière depuis Michael Robinson (379 verges) en 2003, et le premier quart-arrière des Nittany Lions à lancer 300 verges lors d’un premier match de saison depuis Christian Hackenberg (454 verges). yards) en 2014. Sa capacité à trouver Lambert-Smith pour les gros jeux (quatre attrapés, 123 yards, deux touchés) et Harrison Wallace III pour les lancers courts et intermédiaires (sept attrapés, 72 yards) a ouvert l’offensive à plusieurs niveaux. Une passe de touché au quatrième quart au transfert de l’État de Floride, Malik McClain (quatre attrapés, 58 verges, TD) a couronné une soirée incroyablement réussie pour un quart-arrière qui a eu 19 ans en mars. L’avenir semble prometteur à Penn State.

RÉDUCTION DE STOCK

État de l’Ohio ligne offensive : Mis à part la compétition de quart-arrière entre Kyle McCord et Devin Brown, aucune position sur la liste de l’Ohio State n’a été analysée avec plus d’acharnement lors des entraînements de printemps et du camp d’automne que la ligne offensive. Les pertes du centre Luke Wypler (choix de sixième ronde) et des plaqués offensifs Paris Johnson (choix de première ronde) et Dawand Jones (choix de quatrième ronde) ont laissé aux Buckeyes des trous importants à combler aux côtés des gardes vétérans Matthew Jones et Donovan Jackson en 2023. Le premier lancer de dés de l’Ohio State mettait en vedette Josh Simmons, transféré de l’État de San Diego, au plaqueur gauche, Josh Fryar au plaqueur droit et Carson Hinzman au centre dans ce qui était au mieux une performance inégale et au pire inquiétante. L’attaque précipitée a été contrecarrée à trois reprises par les sept premiers de l’Indiana alors qu’ils tentaient de convertir des troisièmes essais de 2 verges ou moins, et une quatrième tentative depuis la ligne des 4 verges a été arrêtée bien avant la zone des buts sur une course conçue par McCord. Les tailbacks TreVeyon Henderson et Miyan Williams ont combiné en moyenne seulement 3,8 verges par course en 19 tentatives, bien que ce dernier ait réussi deux courts touchés. Dans le jeu de passes, Simmons a permis trois pressions de quart-arrière, un sommet pour l’équipe, lors de son premier match contre la compétition Big Ten. Hinzman a également accordé une pression et un coup sûr au quart-arrière. L’incohérence à l’avant a contribué à une performance médiocre de McCord, qui a complété 20 des 33 passes pour 239 verges, zéro touché et une interception.

Ryan Walters, entraîneur-chef, Purdue: Ce n’est pas seulement que Walters a commencé son mandat à Purdue en devenant le seul entraîneur du Big Ten à perdre face à un adversaire non-Power 5 au cours de la semaine 1. Ce n’est pas non plus que les Boilermakers ont payé à Fresno State 1,35 million de dollars pour traverser le pays. pays et les a battus 39-35 dans un match qu’ils menaient par 11 à mi-chemin du troisième quart-temps. Non, c’est la manière dont l’équipe de Walters a été battue qui a sûrement rongé l’entraîneur-chef à l’esprit défensif. Il y a un an, lorsque Walters était coordonnateur défensif de l’Illinois, il dirigeait un groupe qui a terminé premier au niveau national pour la défense (12,8 points par match) et troisième au niveau national pour la défense totale (273,5 verges par match). Le groupe était si bon, surtout à l’arrière, que trois membres du secondaire de l’Illinois ont été sélectionnés parmi les 66 premiers choix du repêchage 2023 de la NFL. Et même si Walters a amené la plupart de ses assistants défensifs avec lui à Purdue, les résultats n’auraient pas pu être plus différents contre Fresno State. La défense de Walters a produit 487 verges offensives totales et a permis aux Bulldogs de convertir 11 des 17 tentatives au troisième essai. Le quart-arrière de Fresno State, Mikey Keene, a battu son précédent record en carrière de 229 verges en lançant pour 366 avec quatre touchés et une note de passeur NFL de 116,2, selon PFF.

Purdue parmi les équipes qui ont mis « de l’argent dans le sac » lors de la semaine 1

Jeff SimsQB, Nebraska: On ne peut nier ce que Sims a apporté à l’offensive du Nebraska en tant que coureur en transportant 19 équipes pour un total de 91 verges au sol, un sommet pour l’équipe. Il s’est battu à plusieurs reprises à travers les corps pour gagner 77 de ces verges après contact et remporter sept premiers essais, selon PFF. Mais l’inefficacité des Sims et la mauvaise prise de décision dans le jeu de passes devraient poser des inquiétudes légitimes à l’entraîneur-chef de première année, Matt Rhule. Transfert de Georgia Tech, où il a débuté 23 matchs au cours des trois dernières saisons, Sims n’a complété que 11 des 19 passes pour 114 verges, un touché et trois interceptions. Sa note de passeur dans la NFL de 53,3 le classait au 114e rang sur 126 quarts-arrières avec au moins 15 reculs avant les matchs de dimanche. Le timing des interceptions des Sims a paralysé les Cornhuskers à des moments critiques. Son deuxième choix est venu sur une passe dans la zone des buts qui, une fois attrapée par les Gophers, a anéanti une rare opportunité de marquer pour le Nebraska. Et sa dernière interception à moins de 90 secondes de la fin a mis en place ce qui s’est avéré être un panier gagnant pour le Minnesota. Pour ajouter l’insulte à la blessure, le joueur avec lequel les Sims ont concouru lors des entraînements du printemps, Casey Thompson, a lancé pour 280 verges et cinq touchés à ses débuts pour Florida Atlantic après être entré sur le portail de transfert.

Illinois’ la défense: Il allait toujours être difficile pour les Illini de remplacer Walters et trois choix au repêchage du secondaire, Devon Witherspoon (n°5 au total), Jartavius ​​Martin (n°47 au total) et Sydney Brown (n°66 au total). Mais cela n’aurait probablement pas dû être aussi difficile que l’Illinois l’a fait croire lors d’une victoire 30-28 contre Toledo qui a nécessité un panier gagnant. L’entraîneur-chef Bret Bielema a nommé l’entraîneur des arrières défensifs Aaron Henry pour remplacer Walters en tant que coordinateur défensif, et les Illini ont eu du mal à contenir une attaque de Toledo qui s’est classée 54e au niveau national la saison dernière. Le quart-arrière à double menace Dequan Finn a dérangé l’Illinois au sol (20 courses, 75 yards, TD) et dans les airs (20 sur 36 pour 230 yards, deux TD, un INT) alors que les Rockets ont accumulé 416 yards d’offensive totale. . Toledo menait par 12 au début du troisième quart et a repris l’avantage sur un court touché de Finn avec 2:59 à jouer avant que l’Illini ne réalise un entraînement de 12 jeux et 64 verges pour se placer dans la portée des paniers. La surprise a été évitée lorsque le botteur Caleb Griffin s’est connecté à 29 mètres à cinq secondes de la fin.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basket-ball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL