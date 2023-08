Big Ten s’empare de l’Oregon, Washington; Big 12 termine le raid Pac-12 avec l’Arizona, l’État de l’Arizona et l’Utah

Distribuant une combinaison écrasante au Pac-12 vendredi, le Big Ten a annoncé que l’Oregon et Washington rejoindraient la conférence en août prochain, et le Big 12 a terminé son raid de la ligue assiégée en ajoutant l’Arizona, l’Arizona State et l’Utah.

La journée a commencé avec de l’espoir et neuf membres pour le Pac-12. Cela s’est terminé avec le Pac-12 – avec des racines qui remontent à un siècle et plus de championnats NCAA que tout autre – réduit à quatre écoles et menacé d’extinction parce qu’il n’a pas été en mesure de conclure un accord sur les droits médiatiques pour égaler ses concurrents.

« La nouvelle d’aujourd’hui est incroyablement décevante pour les étudiants-athlètes, les fans, les anciens et le personnel du Pac-12 qui chérissent les plus de 100 ans d’histoire, de tradition et de rivalités de la Conférence des champions », a déclaré la conférence dans un communiqué. « Nous restons concentrés sur la garantie du meilleur avenir possible pour chacune de nos universités membres. »

L’ère des super-conférences est arrivée dans les sports universitaires, et elle a avalé le Pac-12 – la conférence des produits Jackie Robinson, John Elway, Jackie Joyner-Kersee et Barry Bonds.

Après que le Big Ten ait ouvert la voie vendredi matin à l’adhésion des rivaux du nord-ouest du Pacifique, les Ducks ont été les premiers à l’officialiser par un vote unanime des 13 administrateurs de l’école. Peu de temps après, le Big Ten a déclaré que le conseil de ses présidents avait voté pour accepter l’Oregon avec Washington et devenir une conférence de 18 équipes d’un océan à l’autre, avec quatre membres de la côte ouest.

« Nos étudiants-athlètes participeront au plus haut niveau de compétition sportive universitaire, et nos anciens, amis et fans pourront porter l’esprit de l’Oregon à travers le pays », a déclaré le président de l’Oregon, John Karl Scholz.

Le Big 12, quant à lui, avait trois autres écoles Pac-12 en vue, une semaine après avoir attiré le Colorado.

L’entrée de l’Arizona a été approuvée jeudi soir, mais le plan d’expansion à long terme du Big 12 était loin d’être terminé.

Une fois qu’il est devenu évident vendredi que l’Oregon et Washington quittaient le Pac-12, l’Arizona State et l’Utah n’avaient pas d’autre choix que de sauter également. Les présidents du Big 12 ont approuvé les Sun Devils et les Utes, et peu de temps après la conférence, ils l’ont officialisée. Le Big 12 sera une conférence de 16 équipes, s’étendant de la Floride à l’Arizona, à l’automne 2024.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’Arizona, l’Arizona State et l’Utah dans le Big 12 », a déclaré le commissaire Brett Yormark, dont l’approche agressive au cours de sa première année de travail a envoyé des ondes de choc dans les principaux sports universitaires. « La Conférence gagne trois institutions de premier plan à la fois sur le plan académique et sportif, et l’ensemble du Big 12 a hâte de travailler aux côtés de leurs présidents, directeurs sportifs, étudiants-athlètes et administrateurs. »

Au-delà de cette année scolaire, le Pac-12 est réduit à: Stanford, Californie, État de l’Oregon et État de Washington.

La dernière prise du Big Ten par ses partenaires du Rose Bowl intervient un peu plus d’un an après son arrivée en Californie du Sud et à l’UCLA. Le Big Ten sera la plus grande conférence des principaux sports universitaires, couvrant 15 États du New Jersey à Washington.

« Le Big Ten est une conférence florissante avec de fortes traditions sportives et académiques, et nous sommes ravis et confiants de concourir au plus haut niveau sur la scène nationale », a déclaré la présidente de Washington, Ana Mari Cauce.

Les dirigeants du Pac-12 se sont réunis tôt vendredi pour déterminer si ses écoles restantes accepteraient l’accord potentiel sur les droits des médias avec Apple que le commissaire George Kliavkoff a présenté cette semaine.

Deux personnes au courant de la discussion entre les Big Ten et l’Oregon ont déclaré que les Ducks penchaient pour rester dans le Pac-12 jeudi soir, augmentant la possibilité que d’autres restent également sur place.

Au lieu de cela, les responsables de l’Oregon ont informé le Pac-12 tôt vendredi qu’ils n’étaient toujours pas à l’aise avec l’accord avec Apple et que l’école se réengagerait avec les Big Ten.

« Nous sommes déçus des récentes décisions de certains de nos pairs du Pac-12 », ont déclaré vendredi le président de l’État de Washington, Kirk Schulz, et le directeur sportif Pat Chun, avant que son rival de l’Apple Cup n’annonce son départ, « Alors que nous avions espéré que nos membres resteraient ensemble, ce résultat a toujours été une possibilité, et nous avons travaillé avec diligence pour déterminer quelle est la prochaine étape pour l’athlétisme de l’État de Washington. Nous nous sommes préparés à de nombreux scénarios, y compris notre situation actuelle.

L’ancien commissaire des Big Ten, Kevin Warren, avait encouragé les écoles membres à ajouter l’Oregon et Washington après que la conférence ait atterri dans les écoles de Los Angeles l’été dernier, le coup qui a commencé la descente du Pac-12.

Il y a moins de deux semaines, le commissaire des Big Ten, Tony Petitti, a déclaré que ses présidents et chanceliers voulaient qu’il se concentre sur la transition de l’USC et de l’UCLA et non sur une plus grande expansion. Maintenant, les deux plus grandes marques restantes du Pac-12 et les puissances pérennes du football se dirigent vers une nouvelle maison. Le nouveau voisin de conférence le plus proche de l’Oregon et de Washington, l’Université du Nebraska, sera à plus de 1 600 milles en voiture.

Les Ducks et Huskies recevront un paiement réduit, a confirmé Scholz, par rapport aux membres actuels du Big Ten et à USC et UCLA, qui devraient recevoir chacun plus de 60 millions de dollars en revenus de droits médias de la ligue à partir de l’année prochaine. Une personne familière avec les négociations a déclaré que les Ducks and Huskies recevraient environ 30 millions de dollars par an pendant ses six premières années de conférence, avec des indexations annuelles et la possibilité de tirer sur les paiements futurs.

Washington et l’Oregon étaient membres fondateurs de la Pacific Coast Conference en 1916, l’organisation qui est finalement devenue le Pac-8, puis 10, puis 12.

Alors que les décisions de l’USC et de l’UCLA de partir ont déclenché la disparition du Pac-12, la décision prise l’automne dernier par le Big 12 et Yormark d’obtenir une extension rapide de ses accords de droits médiatiques avec ESPN et Fox était essentielle.

Cela a laissé un marché étroit pour Kliavkoff et le Pac-12, qui s’est retrouvé avec la proposition lourde de streaming avec Apple qui aurait laissé ses écoles à la traîne derrière un paywall et d’autres conférences Power Five en revenus.

Moins d’un mois avant le début d’une saison de football qui devrait présenter l’un des groupes d’équipes Pac-12 les plus forts et les plus excitants depuis des années, il se pourrait très bien que ce soit la dernière de la conférence.

Ralph D. Russo, The Associated Press