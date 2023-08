Big Ten retire l’Oregon, Washington du Pac-12, portant un autre coup dur à la conférence de la côte ouest

La Big Ten Conference a annoncé vendredi qu’elle accepterait l’Oregon et Washington comme nouveaux membres en août prochain, portant un nouveau coup dur au Pac-12.

Plus tôt dans la journée, les Big Ten ont ouvert la voie aux rivaux du nord-ouest du Pacifique pour rejoindre la ligue l’année prochaine, et les Ducks ont été les premiers à l’officialiser avec un bref appel vidéo qui s’est terminé par un vote unanime de ses 13 administrateurs. Peu de temps après, le Big Ten a déclaré que le conseil de ses présidents avait voté pour accepter les Ducks avec Washington.

Un peu plus d’un an après que les Big Ten ont braconné le sud de la Californie et l’UCLA loin du Pac-12, il a balayé deux autres programmes sportifs de haut niveau de la célèbre conférence de la côte ouest.

Dans un coup dur pour le Pac-12, le Big Ten a ouvert la voie à l’Oregon et à Washington pour demander leur adhésion et rejoindre la conférence, ont déclaré vendredi à l’Associated Press quatre personnes proches des négociations.

Les Ducks et les Huskies doivent encore officiellement faire une demande d’adhésion et les présidents des Big Ten, qui se sont réunis vendredi matin pour discuter de l’expansion, doivent approuver officiellement toute décision. Mais les personnes qui ont parlé à AP sous couvert d’anonymat parce que les détails ne sont pas rendus publics disent que la porte est ouverte ; deux des personnes ont déclaré que les demandes devraient être approuvées à l’unanimité.

Le coup d’État du Big Ten survient un peu plus d’un an après avoir débarqué la Californie du Sud et l’UCLA du Pac-12 et le déménagement, une fois approuvé, donnera à la conférence tentaculaire 18 écoles membres et quatre sur la côte ouest. Le Big Ten sera la plus grande conférence des principaux sports universitaires, couvrant 15 États du New Jersey à Washington.

L’ancien commissaire des Big Ten, Kevin Warren, avait encouragé les écoles membres à envisager sérieusement d’ajouter l’Oregon et Washington après que la conférence ait décroché les deux écoles de Los Angeles l’été dernier, le coup qui a fait vaciller le Pac-12 pendant plus d’un an. Pas plus tard que la semaine dernière, le Colorado a annoncé qu’il partirait pour le Big 12 l’année prochaine et que la ligue pourrait ne pas se faire.

Tout cela a laissé la légendaire conférence de la côte ouest qui remonte à plus d’un siècle au bord de l’extinction.

Les dirigeants du Pac-12 se sont rencontrés tôt vendredi pour déterminer si les neuf écoles restantes, qui comprenaient à l’époque l’Oregon et Washington, accepteraient l’accord potentiel sur les droits des médias avec Apple que le commissaire George Kilavkoff a livré au groupe plus tôt cette semaine, selon une personne familière avec cette rencontre.

L’une des personnes familières avec les négociations a déclaré que tard jeudi soir, l’Oregon penchait pour rester dans le Pac-12, augmentant la possibilité que la plupart des autres suivraient. Au lieu de cela, les responsables de l’Oregon ont informé le Pac-12 vendredi qu’ils n’étaient toujours pas à l’aise avec l’accord avec Apple et que l’école se réengagerait avec les Big Ten.

Le Pac-12 et Kliavkoff n’ont fait aucune déclaration publique depuis l’annonce du Colorado la semaine dernière.

« Nous sommes déçus des récentes décisions de certains de nos pairs du Pac-12 », ont déclaré vendredi le président de l’État de Washington, Kirk Schulz, et le directeur sportif Pat Chun, « Alors que nous avions espéré que nos membres resteraient ensemble, ce résultat était toujours une possibilité, et nous avons travaillé avec diligence pour déterminer quelle est la prochaine étape pour l’athlétisme de l’État de Washington. Nous nous sommes préparés à de nombreux scénarios, y compris notre situation actuelle.

Il y a moins de deux semaines, le nouveau commissaire des Big Ten, Tony Petitti, a déclaré que ses présidents et chanceliers voulaient qu’il se concentre sur la transition de l’USC et de l’UCLA vers les Big Ten et non sur une plus grande expansion. Maintenant, les deux plus grandes marques restantes du Pac-12 et les puissances pérennes du football se dirigent vers une nouvelle maison. Leur plus proche voisin de conférence, l’Université du Nebraska, sera à plus de 1 600 milles en voiture.

L’Oregon et Washington devraient entrer dans la conférence avec un paiement réduit par rapport aux membres actuels du Big Ten, et l’USC et l’UCLA, qui devraient recevoir chacun plus de 60 millions de dollars en revenus de droits médiatiques de la ligue, à partir de l’année prochaine. Le cadre d’un accord qui rapporterait aux Ducks et Huskies environ 40 millions de dollars et éventuellement tirerait parti des revenus futurs lors de leur première entrée dans le Big Ten a été discuté, ont déclaré deux personnes proches des négociations.

Washington était membre fondateur de la Pacific Coast Conference en 1916, l’organisation qui est finalement devenue le Pac-8, puis 10, puis 12. L’Oregon a rejoint ce qui était alors l’Athletic Association of Western Universities en 1964. L’histoire de l’USC dans la ligue remonte à 1922, UCLA à 1928.

Le Pac-12 risque d’être bientôt réduit à quatre membres : Stanford, Californie, État de l’Oregon et État de Washington.

L’Arizona est en pourparlers sérieux pour partir pour le Big 12 et rejoindre le Colorado. Il n’était pas clair si le rival de l’État, Arizona State, rejoindrait les Wildcats. Le Board of Regents de l’Arizona s’est réuni jeudi soir pour essayer de mettre les écoles sur la même longueur d’onde.

Le Big 12 a également ciblé l’Utah, qui pourrait n’avoir d’autre choix que de se joindre. Le Big 12 tente d’atteindre 16 équipes pour la saison prochaine dans une conférence qui pourrait également s’étendre à travers 10 États et les quatre fuseaux horaires.

Alors que les décisions de l’USC et de l’UCLA de partir ont déclenché la disparition du Pac-12, la décision prise l’automne dernier par le Big 12 d’obtenir une extension rapide de ses accords de droits médiatiques avec ESPN et Fox était essentielle. Cela a laissé un marché étroit pour Kliavkoff et le Pac-12, qui s’est retrouvé avec la proposition lourde de streaming avec Apple qui aurait laissé ses écoles à la traîne des autres conférences Power Five en termes de revenus.

Ralph D. Russo, The Associated Press